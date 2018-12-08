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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

دوشنبه پیمان دوستی روسیه و اوکراین لغو میشود

دوشنبه پیمان دوستی روسیه و اوکراین لغو میشود

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روز دوشنبه لغو پیمان دوستی بین روسیه و اوکراین را امضا میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پتر پروشکنو» رئیس جمهور اوکراین از امضای فرمان لغو پیمان دوستی با روسیه در تاریخ ۱۰ دسامبر خبر داد.

پروشنکو در توئیتر خود نوشت: فرمان لغو پیمان دوستی با روسیه را روز دوشنبه امضاء خواهم کرد.

مجلس اوکراین تصویب کرد که پیمان دوستی و همکاری با روسیه پس از اول آوریل سال ۲۰۱۹ تمدید نگردد و این طرح مورد حمایت ۲۷۷ نفر از نمایندگان مجلس اوکراین قرار گرفته است.

پیمان دوستی و همکاری بین روسیه و اوکراین در ۳۱ می سال ۱۹۹۷ در کی یف برای مدت ۱۰ سال به امضاء رسید و از آوریل سال ۱۹۹۹ به اجراء گذاشته شد. سپس توافق شد که پس از گذشت ۱۰ سال از این پیمان، در صورت موافقت طرفین به صورت خودکار برای ۱۰ سال دیگر تمدید شود.

گفتنی است که لغو این پیمان پس از بروز تنش ها بین روسیه و اوکراین در تنگه کرچ صورت گرفته است.

مقامات روسیه نسبت به عواقب لغو پیمان ها با روسیه به این کشور  هشدار داده اند.

کد مطلب 4479579

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