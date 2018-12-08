طرح نماد در ۱۵۱ مدرسه استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله رحمانی در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: طرح نماد در شش استان کشور اجرا شده که در هر استان ۱۲ مدرسه تحت پوشش قرار گرفته است.

وی بیان کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با ۱۵۱ میلیون تومان اعتبار در استان اجرا می شود که در این دوره ۱۵۱ مدرسه تحت پوشش هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: در اجرای این طرح ارایه کمک های قضایی، مالی، توانبخشی، توزیع بسته های حمایتی، وسایل مورد نیاز افراد بی بضاعت و ارائه مشاوره های روانی هم پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: برای اجرای طرح نماد در ۲۵ مدرسه در تاکستان، بویین زهرا و قزوین به اعتبار نیازداریم.

رحمانی بیان کرد: مراقبت از دانش آموزان در رفتارهای پرخطر، آموزش ۱۰ مهارت زندگی، غربالگری، حمایت روانی و اجتماعی، خدمات مشاوره و مددکاری و مهارت آموزی به دانش آموزان، والدین و معلمان در اتین طرح پیش بینی شده است.

وی گفت: آموزش مدیریت مشارکتی، خود آگاهی، خود مدیریتی، شناخت هیجان، مدیریت احساس، مدیریت صبر، مدیریت بخشش، توکل به خدا، خیرگزینی و مدیریت حل مسائل به صورت معنوی در طرح نماد مورد توجه است.

رحمانی تصریح کرد: در این زمینه ۷۱ جلد کتاب در سامانه بارگذاری شده و با اجرای طرح غربالگری هم برای شناسایی مشکلات روانی اقدام لازم صورت می گیرد.