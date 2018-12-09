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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۵

تأکید جنبش حماس بر پایبندی به گزینه «مقاومت مسلحانه»

تأکید جنبش حماس بر پایبندی به گزینه «مقاومت مسلحانه»

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای بر پایبندی این جنبش به گزینه «مقاومت مسلحانه» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه ای در سالروز شکل گیری انتفاضه سنگ، اعلام کرد که انتفاضه اول نقطه عطف مهمی در تاریخ مقاومت فلسطین در عصر کنونی به شمار می‌رود، این انتفاضه موجب نهادینه شدن وحدت ملی و تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در تمامی سطوح شد.

بر اساس این گزارش، این جنبش تاکید کرد که انتفاضه سنگ یک قیام مردمی گسترده و وحدت‌بخش بود که یکپارچگی تمامی قشرها و توده‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت مناسبات درون جامعه‌ای جزء شاخص‌ها و مولفه‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است که مقاومت یک حق مشروع و قانونی است که تمامی قوانین و موازین بین‌المللی و ادیان آسمانی بر آن تاکید می‌ورزد. مقاومت مسلحانه گزینه راهبردی برای حمایت و حراست از مساله فلسطین و احقاق حقوق ملی فلسطینیان به شمار می‌رود.

در این بیانیه تصریح شده است: پس از گذشت ۳۱ سال از انتفاضه سنگ ما اکنون به تحکیم و تقویت وحدت ملی و مشارکت واقعی و تغییر ساختار برنامه ملی بر اساس مبانی مستحکم و استوار نیاز بیشتری داریم.

کد مطلب 4479860

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