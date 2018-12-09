افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات در آذربایجان شرقی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شامگاه دیروز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت های بالای صنعتی و اقتصادی دارد، گفت: باید از این توانمندی ها استفاده کنیم، طی سال‌جاری در زمینه جواز تاسیس ایجادی ۱۰ درصد افزایش در آذربایجان شرقی داشتیم که می تواند کمک برای رونق صنعت باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی قطب صنعت و معدن کشور است، ادامه داد: باید در این استان شهرک ‌های تخصصی مس و آلومینا ایجاد شود تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

رحمانی در ادامه با اشاره به سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی گفت: در این روز بازدیدهایی از واحدهای صنعتی و معدنی استان داشتیم و از نزدیک مشکلات واحدهای صنعتی را بررسی کردیم و در پایان روز نیز با صنعتگران استان دیدار کرده و درددل های آنها را شنیدم.

وی سپس افزود: بدون شک صنعت خودرو و صنایع مس و آلومینا موتور محرک توسعه آذربایجان ‌شرقی هستند و باید توجه ویژه ای به خودروسازی در استان داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنظیم بازار دیگر اولویت مهم ما است، گفت: بخشی از صنعت ما به خاطر نبود نقدینگی و تامین مواد اولیه غیرفعال است و دولت و وزارت صنعت تلاش می کند تا این مشکلات را حل کرده و زمینه رونق واحدهای صنعتی و تولیدی را فراهم کند.

وی سپس گفت: بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ لحاظ شده که یک سوم این رقم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام، نوسازی صنایع و صنوف صرف می ‌شود.

رحمانی با بیان اینکه در این میان ۱۵۰۰ طرح اشتغال در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌ شود، گفت: با بهره برداری از ۷۴۰ طرح در استان ۲۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می شود.