به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بخشی، صبح دوشنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی و ذخایر آبی استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده تا صبح روز گذشته، میزان بارندگی در تهران به ۵۶.۵ میلی‌متر رسیده که معادل یک‌پنجم میانگین نرمال بارش است.

وی با تأکید بر اینکه بارندگی‌های اخیر به معنای عبور از شرایط بحرانی آب نیست، افزود: امیدواریم بارندگی‌ها ادامه پیدا کند، اما نباید از رفتار هوشمندانه و مسئولانه در مصرف آب غافل شویم؛ چراکه هنوز از شرایط بحرانی عبور نکرده‌ایم.

سخنگوی آبفای تهران با اشاره به وضعیت ذخایر سدهای استان گفت: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت پنج سد تهران دارای آب است.

وی همچنین از صرفه‌جویی قابل‌توجه شهروندان در مصرف آب خبر داد و بیان کرد: همراهی مردم تهران در هفت ماه و ۱۵ روز گذشته، امکان صرفه‌جویی حدود ۸۵ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است.

بخشی در پایان بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف آب تأکید کرد و خواستار مشارکت مسئولانه شهروندان برای عبور از شرایط فعلی شد.