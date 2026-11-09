به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی‌کجانی در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان تهران که با حضور مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، تقارن ایام فاطمیه با آیین تشییع شهدای گمنام را فرصتی مغتنم برای تبیین فرهنگ ایثار دانست و بر ضرورت بسیج تمامی امکانات شهری و استانی تأکید کرد.

معاون سیاسی استاندار تهران در این نشست با اشاره به اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و نهادهای فرهنگی است، از تمامی نهادها خواست تا با فراهم‌سازی مقدمات لازم، بستر حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم را در آیین‌های استقبال، وداع و تدفین شهدا فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه تکریم شهدا محدود به روز برگزاری مراسم نیست، بر لزوم بررسی دقیق وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام، ارزیابی محل‌های تدفین و رفع نواقص احتمالی پیش از برگزاری آیین‌های وداع تأکید کرد و استمرار روایتگری دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های مقاومت به نسل جوان را از وظایف اصلی دستگاه‌های فرهنگی برشمرد.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در این شورا، استان تهران در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام خواهد بود که آیین‌های استقبال و وداع با این شهدا روز پنج‌شنبه در نقاط مختلف شهر تهران و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

بر همین اساس، مسئولیت اجرای این مراسم باشکوه در پایتخت بر عهده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ قرار دارد و آیین سراسری تشییع و بدرقه پیکرهای مطهر شهدا نیز ساعت ۸ صبح روز جمعه، ۲۲ آبان‌ماه، با حضور امت حزب‌الله از مقابل دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.