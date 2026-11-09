به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در جریان بازدید میدانی از واحدهای صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: شناسایی موانع تولید و پیگیری عملیاتی مشکلات صنعتگران از اولویت‌های اداره کل صمت است و تصمیم‌گیری برای حمایت از واحدهای تولیدی باید بر اساس بررسی میدانی و شناخت دقیق شرایط فعالیت آنها انجام شود.

وی افزود: در این بازدیدها وضعیت فعالیت و ظرفیت‌های چند واحد صنعتی شامل تولید یخ قالبی، انواع ملحفه، لحاف و روتختی، کفش ایمنی و کار و همچنین درب، کمد و کابینت MDF در شهرک صنعتی بوشهر ۲ مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال

مدیرکل صمت استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال موجود تصریح کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران این واحدها، به‌ویژه در زمینه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، تسهیلات بانکی و فرایندهای اداری و صدور مجوزها، در چارچوب اختیارات اداره کل و از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری می‌شود.

کشاورز از تولیدکنندگان خواست درخواست‌ها و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های مربوط و دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ثبت کنند تا روند بررسی و رسیدگی به مطالبات آنها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

توسعه بازار و تسهیل فروش محصولات

وی همچنین از برنامه‌های حمایتی برای توسعه بازار و تسهیل فروش محصولات تولیدکنندگان استان خبر داد و گفت: معرفی واحدهای تولیدی مستعد به شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای تأمین بخشی از نیازهای مصرفی و صنعتی این مجموعه‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: این رویکرد با هدف تقویت زنجیره ارزش، افزایش ظرفیت تولید واحدهای کوچک و متوسط و حفظ اشتغال موجود دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه گسترش همکاری میان صنایع استان و شرکت‌های بزرگ منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این واحدها بیان کرد: واحد تولید یخ قالبی با ظرفیت سالانه ۹ هزار تن و سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش حدود ۳۸۴ میلیارد ریال، برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

کشاورز ادامه داد: واحد تولید انواع ملحفه، لحاف و روتختی نیز با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و واحد تولید کفش ایمنی و کار ظرفیت تولید سالانه ۱۴۰ هزار جفت محصول را دارد.

وی اضافه کرد: همچنین واحد تولید درب، کمد و کابینت MDF با سرمایه‌گذاری ۸۲ میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم ۱۴ نفر را فراهم کرده است.