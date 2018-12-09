اطلاعیه دانشگاه الزهرا(س) درباره حادثه خودکشی در این دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، در اطلاعیه دانشگاه آمده است: «خانم جوانی در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه اقدام به خودکشی کرد.

متوفی فارغ‌التحصیل سال ۱۳۹۱ مقطع کارشناسی‌ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی بوده و در سال ۱۳۹۲ با دانشگاه تسویه حساب کرده و بعد از آن هیچ ارتباط آموزشی با دانشگاه نداشته است.

علت حضور وی در دانشگاه و دیگر علل و جزئیات این حادثه در حال حاضر مشخص نیست و با دستور بازپرس ویژه، از طریق پلیس آگاهی در دست بررسی است.

دانشگاه الزهرا (س) به خانواده این مرحومه تسلیت عرض می کند.

از همگان انتظار می‌رود انتشار اطلاعات در این‌خصوص براساس واقعیت‌های اعلام شده توسط مراجع رسمی، صورت گیرد و حرمت و شرایط خانواده متوفی را رعایت کنند.»