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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۴

اطلاعیه دانشگاه الزهرا(س) درباره حادثه خودکشی در این دانشگاه

اطلاعیه دانشگاه الزهرا(س) درباره حادثه خودکشی در این دانشگاه

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) روز گذشته خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، در اطلاعیه دانشگاه آمده است: «خانم جوانی در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه اقدام به خودکشی کرد.

متوفی فارغ‌التحصیل سال ۱۳۹۱ مقطع کارشناسی‌ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی بوده و در سال ۱۳۹۲ با دانشگاه تسویه حساب کرده و بعد از آن هیچ ارتباط آموزشی با دانشگاه نداشته است.

علت حضور وی در دانشگاه و دیگر علل و جزئیات این حادثه در حال حاضر مشخص نیست و با دستور بازپرس ویژه، از طریق پلیس آگاهی در دست بررسی است.

دانشگاه الزهرا (س) به خانواده این مرحومه تسلیت عرض می کند.

از همگان انتظار می‌رود انتشار اطلاعات در این‌خصوص براساس واقعیت‌های اعلام شده توسط مراجع رسمی، صورت گیرد و حرمت و شرایط خانواده متوفی را رعایت کنند.»

کد مطلب 4479913

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