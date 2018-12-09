امیر کویت: ادامه جنگ یمن تهدیدی ضد همه ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت در سخنانی در آغاز به کار سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض خواستار توقف حملات رسانه ای در خلیج فارس برای مهار اختلافات شد.

وی افزود: توقف حملات رسانه ای مقدمه ای برای فراهم آوردن زمینه برای حل اختلافات میان ما خواهد بود.

امیر کویت بیان کرد: برگزاری نشست سران شورای همکاری خلیج فارس نمایانگر تمایل همه به نقش شورای همکاری است. ما طی سال گذشته درباره برگزاری نشست های برخی کمیته های وزراتی در شورا همکاری توافق داشتیم.

شیخ صباح گفت: ادامه جنگ در یمن تهدیدی مستقیم ضد همه ما است. امیدواریم که مذاکرات سوئد برای حل بحران یمن راهگشا باشد.

امیر کویت افزود: فاجعه انسانی در سوریه همچنان ادامه دارد و امیدواریم که راهکار سیاسی مبتنی بر قطعنامه های مشروع بین المللی ایجاد شود.

در ادامه وی تاکید کرد: روند صلح از رکود و نادیده گرفته شدن از سوی جامعه بین المللی رنج می برد. باید صلح فراگیر و دائمی طبق طرح صلح عربی ایجاد شود.

امیر کویت درباره ایران نیز اعلام کرد: اینکه روابط ما با ایران بر اساس اصول سازمان که مهمترین آن عدم دخالت در امور داخلی ما باشد، اهمیت دارد.