به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انتشار تصاویر حضور ساکنان شهرک میس الجبل واقع در مرزهای مشترک لبنان و اراضی اشغالی در حال نوشیدن چای و کشیدن قلیان آن هم در چند متری نظامیان صهیونیست توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

ساکنان این منطقه در اعتراض به اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی در خصوص حفاری در این منطقه به بهانه تخریب تونل های ادعایی حزب الله تجمع برگزار کردند.

آنها هم چنین پرچم لبنان را در این منطقه برافراشتند. لبنانی ها در برابر دیدگان نظامیان صهیونیست اقدام به نوشیدن چای و کشیدن قلیان و خوردن میوه کردند که این مسأله توجه این نظامیان را برانگیخت.

ارتش رژیم صهیونیستی چند روزی است که عملیات نظامی خود را به بهانه تخریب تونل های منتسب به حزب الله آغاز کرده است.