سودجویی در تعیین جنسیت فرزند/ توصیه به خانواده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صادقی، با اشاره به اینکه خدمت تعیین جنسیت در گذشته برای افرادی ارائه می‌شد که از بیماری خاصی رنج برده و این بیماری از طریق جنسیت مشخصی منتقل شده و در نسل‌های بعدی ادامه پیدا می‌کرد و با انتخاب یک جنین خاص خاتمه می‌یافت، افزود: امروزه افزایش سطح فرهنگ، اطلاعات، نقش و جایگاه اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی و شغلی از سوی هر دو جنس در جامعه سبب شده است، بسیاری از خانواده‌ها دیگر دغدغه داشتن فرزند با جنسیتی خاص را نداشته باشند. اما بخشی از جامعه نیز همواره به دنبال داشتن فرزند با جنسیتی مشخص هستند. تلاش متخصصین ژنتیک، زنان و جنین شناسی این است که مراجعان، به سمت و سویی سوق یابند که اجازه دهند، نظام آفرینش بر اساس طبیعت خلقت کار خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر به جامعه نگاه کنیم شاهد آن خواهیم بود که میزان اختلاف جمعیت دختر و پسر کمتر از یک درصد بوده و این به این معنا است که در نظام هستی این تعادل وجود دارد. هرچند ارائه این خدمات گاهی ممکن است از بروز مشکلات بعدی در میان زوجین، همچون فرزندانی با نقایص ژنتیکی وابسته به جنس جلوگیری کند.

رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، خاطرنشان کرد: در این میان افراد سودجویی هم وجود دارند که روش هایی را برای تعیین جنسیت به زوجین پیشنهاد می‌دهند که پایه علمی ندارد و میزان موفقیت این روش ها با بارداری طبیعی تفاوتی ندارد.

صادقی در خصوص نقش تغذیه در تعیین جنسیت جنین، گفت: به صورت فیزیولوژیک گفته می‌شود عواملی همچون تغذیه که روی حرکت اسپرم ها اثر گذارند و به دنبال آن، اسپرمی که زودتر به تخمک برسد، جنسیت را تعیین می‌کند. اما در واقع در همه این روشهاو مداخلات تا حدودی روی مسیر لقاح و حرکت اسپرم در رحم تاثیر گذار باشند، اما موفقیت آمیز نیستند. به همین دلیل است، ما زوج هایی را می بینیم که به علت استفاده از روش های تعیین جنسیت غیر علمی، چندین بار صاحب فرزندی با جنسیت مشخص می شوند، در صورتی که صاحب فرزند با جنسیت مورد نظر خود نیستند.

این جنین شناس با بیان اینکه استفاده از روش IUI نیز از جمله روش‌هایی است که از عدم آگاهی زوجین، به منظور تعیین جنسیت استفاده می شود، تشریح کرد: روشIUI ، شست و شوی اسپرم با محیط کشت خاصی است و این ادعا وجود دارد که با شست و شوی اسپرم، امکان جداسازی اسپرم هایی که کروموزومX دارند از اسپرم هایی با کروموزوم Y وجود دارد. پیشینه این روش به ۲۵ تا ۳۰ سال قبل باز می‌گردد و در همان سال‌ها نیز نتایج نشان از این داشت که روش شست و شوی IUI، تاثیری در تعیین جنسیت ندارد. متاسفانه، امروزه با توجه به هزینه‌های بالای روش های تعیین جنسیت، به روش مولکولی و ژنتیک، برخی مراکز از روش‌هایی ارزان تر و با درصد موفقیت پایین‌تر استفاده می کنند و به رغم تبلیغاتی که ارائه می کنند، فاقد کارآیی است.

صادقی در خصوص امکان تغییر جنسیت در طول بارداری، گفت: بلافاصله پس از لقاح بعد از آنکه یک اسپرم باعث باروری تخمک شده و جنین نیز تشکیل می شود، جنسیت جنین تعیین شده و دیگر امکان تغییر جنسیت وجود ندارد. به همین علت آنچه گفته می شود با تغییر سبک تغذیه و زندگی می توان جنسیت جنین را تغییر داد، باوری غلط و نادرست است.

رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا، در خصوص چگونگی تشخیص جنسیت جنین در این مرکز تصریح کرد: در حال حاضر امکان تشخیص جنسیت جنین از طریق بررسی و نمونه برداری خون مادر و بررسیDNA جنین، بلافاصله پس از تشکیل جفت وجود دارد. به عبارت دیگر، چندین ماه قبل از تشخیص جنسیت از طریق سونوگرافی، جنسیت قابل تشخیص است.

وی افزود: به رغم وجود امکانات و ارائه خدمت انتخاب جنسیت جنین در مرکز درمان ناباروری ابن سینا، تلاش تیم درمان در اولین برخورد با زوجین و تشریح مسیر پیش رو برای آنان این هست که زوجین را از انجام این عمل منع کرده و بدین وسیله اجازه دهیم طبیعت و نظام خلقت کار خود را بدون هیچگونه دستکاری انجام دهد.