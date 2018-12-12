مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، باتعاملات صورت گرفته از سوی مدیر کل زندانهای استان تهران و مسئولین ذی ربط استانداری و باحضور جوادی مقدم و راعی از دفتر فنی استانداری، حقیقی مدیر منطقه ۶، کنگرلو و عباسی از معاونت بهره برداری و برنامه ریزی و جمعی از مسئولین آبفای شهر ری و حسن آباد جلسه ای به منظور بررسی مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در ساختمان اداری مجتمع برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرزادی مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، ضمن تشریح فرایند جاری خلاصه ای از اقدامات انجام گرفته در جهت ارائه خدمات و چگونگی تامین آب شرب و مصرفی برای مددجویان را به سمع و نظر افراد شرکت کننده در این جلسه رساند.

وی با اشاره به حجم جمعیت کیفری بر اهتمام و ضرورت توجه خاص مسئولین نسبت به مرتفع شدن برخی از مشکلات را خواستار شد.

در ادامه این جلسه طرفین ضمن تبادل نظر جهت رفع برخی کمبودها مواردی را شامل حفر چاه در مجتمع جهت تامین آب و احیاء یک حلقه چاه دیگر، پیگیری تامین اعتبار، آموزش نحوه صحیح مصرف به مددجویان و تغییر الگوی مصرف،آمادگی آب و فاضلاب روستایی جهت ارائه خدمات در مواقع بحران آبی به مجتمع به تصویب رساندند.

در پایان حاضرین در این جلسه از تجهیزات آبرسانی، حلقه های چاه، موتورخانه ها و سیستم ذخیره آب بازدید کردند.