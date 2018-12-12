تیم والیبال شهروند اراک سایپای تهران را مغلوب خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه با هشت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که تیم شهروند اراک روز چهارشنبه میزبان تیم والیبال سایپای تهران بود.

براساس این گزارش، دو تیم در شرایطی در ورزشگاه شهید ثامنی اراک مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که تیم والیبال شهروند اراک در هفته یازدهم سه بر یک درنای ارومیه را در خانه شکست داده بود و تیم سایپای تهران نیز ۳ بر ۱ بر تیم والیبال تبریز غلبه کرده بود.

برد این بازی برای هر دو تیم حایز اهمیت بود و تلاش داشتند تا در این دیدار از برد خود که به دست آورده بودند دفاع کنند. تیم شهروند اراک با انجام ۱۰ بازی ۶ برد و چهار باخت و کسب ۱۷ امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشت و تیم سایپا نیز دو پله پایین تر از تیم شهروند اراک در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال کشور جای گرفته بود.

به هر تقدیر هر دو تیم با داشتن انگیزه برای کسب پیروزی مقابل یکدیگر وارد کار زار شدند. اگرچه تیم والیبال شهروند اراک در گیم اول بازی را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ بر حریف واگذار کرد، اما با اقتدار کامل و هوشیاری بازیکنان و تعویض به موقع مربی موفق شدند ست های دیگر را به سود خود پایان دهند.

تیم شهروند اراک در ست های دیگر با نتایج ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۲، و ۲۵ بر ۱۸ پیروزی میدان شد و موفق شد با کسب امتیاز بیشتر در رده بالاتر جدول از موقعیت خوبی برخوردار شود.

داوری این مسابقه را کیوان عابدزاده و مسعود قاری برعهده داشتند و همچنین حمید فاضلی فرد به عنوان ناظر داوری و حسین پور کاشانی به عنوان نماینده سازمان لیگ یک کشور در این مسابقات نظارت داشتند.