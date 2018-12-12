تفویض اختیار به استان ها عامل تسریع و تسهیل امور صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده چهارشنبه شب در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: صادرکنندگان استان مرکزی با همه سختی ها طی یک سال اخیر توانسته اند یکی از بهترین ها عملکردها را داشته باشند و امیدواریم سال آینده نیز همینگونه با افتخار دور هم جمع شویم و به سبب عبور از شرایط سخت جشن بگیریم.

وی افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی ایران توانستند با همه سختی ها کار بزرگی را انجام دهند که امروز چرخ تولید بچرخد، کارگران مشغول کار باشند، تولید با کیفیت انجام پذیرد و محصولات استان به خارج از کشور صادر شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: این در واقع یک نوع موفقیت در شرایط کنونی است. امروز هماهنگی و انسجام مطلوبی بین تولید کنندگان، صنعتگران و... با مجموعه دستگاه ها و اتاق بازرگانی را شاهد هستیم و می بینیم که با همه سختی ها کارها دارد انجام می‌شود و صادرات ما که شاخص اقتصادی استان و کشور است رشد دارد.

آقازاده بیان کرد: دولتمردان و همه دستگاه ها بایستی در کنار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باشند؛ آن هم در شعار نباشد و عملیاتی شود.

استاندار مرکزی خاطر نشان ساخت: اعطای اختیارات به استان ها می تواند موجب درمان گرفتاری هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارند باشد. البته دولت و وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت این سیاست را دارند.

وی ابراز داشت: اگر مجلس پیگیر این مساله باشد و ثبت سفارش به استان ها تفویض شود، می‌تواند حرکت بسیار بزرگی برای تسهیل در صادرات باشد.

آقازاده عنوان کرد: در بسیاری از امور همچون صدور پروانه های صادرات که باید به تهران مراجعه کنیم، چنانچه این تفویض به استان‌ها انجام شود، کارها تسریع و تسهیل خواهد شد.