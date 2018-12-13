به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس برآوردها، صاحبان حدود ۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت هستند و تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای صدور کارت سوخت مراجعه یا ثبت نام کرده اند.

وی گفت: طرح کنونی برای صدور کارت سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروهاست و تا کنون برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم گیری نشده است.

زنگنه افزود: میزان قاچاق سوخت از کشور حدود ۴ تا ۵ میلیون لیتر است.

وی اجلاس اخیر اوپک را سخت و تحت فشار شدید امریکا دانست و گفت: عمده فشارها به ایران در این اجلاس را دو کشور همسایه داشتند و اقداماتشان غیردوستانه بود.

وزیر نفت افزود: در صورتی که با کاهش تولیدات مان موافقت می کردیم ۶۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید و فروش نفت کشور کاسته می شد اما با اصرار ،جمهوری اسلامی ایران از اجرای قطعنامه اجلاس اخیر اوپک برای کاهش تولید مستثنی شد.

زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می دهد که اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید نفت پذیرفته شده است.

وی افزود: تهدیداتی متوجه اوپک است که برخی از آنها خارجی و بخشی دیگر داخلی است.

زنگنه با اشاره به طراحی ۲۷ فاز برای پارس جنوبی گفت: تا پارسال ۲۱ فاز به مدار آمد و تا پایان امسال ۴ فاز دیگر عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: اوراق ریالی توسعه صنعت نفت به زودی عرضه خواهد شد که در قالب آن عملیات اجرایی ۳۳ میدان جدید دیده شده است.

وزیر نفت گفت: نفت خام و فراورده های نفتی از نظر تحریم تفاوتی باهم ندارند بلکه فشار امریکا برای تحریم فراورده های نفتی ایران بیشتر از نفت خام است.

زنگنه افزود: در بورس نفت اجازه عرضه یک میلیون بشکه نفت خام را داشتیم که به پایان رسید و در تلاشیم تا با گرفتن مجوز مقدار بیشتری برای مدت شش ماه بار دیگر بورس نفت را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر در فصل سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی نداشتیم گفت: پیش بینی می کنیم امسال در فصل سرما به مصرف ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز در روز برسیم.

زنگنه افزود: نیروگاه های کشور سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند در حالی که با سرمایه گذاری و راندمان بالا با نیمی از این مقدار هم می توانند فعالیت کنند.

وی گفت: از نظر درصدی، نیروگاه های کشور با ۳۷ درصد بزرگترین مصرف کننده گاز کشور هستند و پس از آن صنایع، ازجمله پتروشیمی ها با ۳۰ درصد و بخش خانگی با ۲۵ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

وزیر نفت افزود: بیشترین ارزآوری را به کشور پتروشیمی ها دارند و نباید از آنها در این باره گله کرد تا مورد اجحاف قرار گیرند.

زنگنه گفت: عراق روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران برای نیروگاه هایش می خرد تا برق تولید کند.

وی افزود: ایجاد چند پالایشگاه در سیراف در حال انجام بود که به تحریم های جدید برخورد کردیم و نتوانستیم آنها را اجرا کنیم و هم اکنون این طرح ها را در سرمایه گذاری های جدید دیده ایم.

زنگنه گفت: برای گازهای همراه نفت شش طرح در مناطق دهلران، غرب کارون، بهبهان، مارون و خلیج فارس داریم که با بهره برداری از آنها تا دو سال آینده دیگر شاهد سوختن گاز در میادین نفتی این مناطق نخواهیم بود.

وی افزود: تا پایان سال سه فاز پارس جنوبی به ظرفیت ۸۰۰ میلیون مترمکعب، یک طرح به ظرفیت ۷ هزار تن متانول، یک طرح استفاده از اتان و فاز سه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد.

وزیر نفت گفت: با پالایشگاه ساختن و سالی ۱۰ درصد به مصرف بنزین اضافه کردن تراز بنزین در کشور درست نمی شود.

زنگنه افزود: معتقدم تراز مصرف بنزین را باید در خودروسازی های کشور دید.

وی گفت: ساز و کارهای موجود برای تأمین مالی صنعت نفت جوابگوست و نیازی به ایجاد صندوق جدید نیست.

زنگنه افزود: روزانه ۱۰ روستا به شبکه گاز کشور اضافه می شود و تعداد روستاهای گازدار شده کشور از ۲۷ هزار روستا گذشته است.

وی گفت: همکاران ما در وزارت نفت برای شکستن تحریمها شبانه روز تلاش می کنند تا این جنگ نابرابر و غیرعادلانه پیروز شوند.

وزیر نفت با اشاره به اجرای طرح انتقال گاز از کشورمان به پاکستان افزود: جمهوری اسلامی ایران برای این طرح بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرده در حالی که پاکستان تا کنون حتی یک کیلومتر هم خط لوله ایجاد نکرده است.

زنگنه گفت: با این که پاکستان به گاز ایران نیاز دارد اما تحت فشار امریکا، عربستان و امارات است.