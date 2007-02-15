مصطفی مستور در گفتگو با مهر : تنوع وقایع اجتماعی سبب رشد داستان کوتاه شده است

مصطفی مستور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : ضرورت اجتماعی و سرعت و شتاب زندگی، نویسندگان دنیا را به سمت کوتاه نویسی برد اما نباید فراموش کرد ما در دوران گذر از سنت به مدرنیته هستیم . سنت در بسیاری از ابعاد زندگی ما حضور دارد و همین سنت ها رمان را طلب می کند .

مستور ادامه داد : بررسی علل گرایش مخاطبان به سمت رمان و شاخص تر بودن رمان نویسان کار سختی است و فرصت بسیاری می طلبد اما یکی از این دلایل می تواند این باشد که ادبیات کلاسیک ما بیشتر به سمت داستان بلند گرایش داشته و ما نیز به دلایل اجتماعی کمتر به روایت های کوتاه تن می دهیم . مخاطب ما نیاز دارد تا با شخصیت ها صمیمی شود و این اتفاق در رمان می افتد .

وی یادآور شد : نویسندگان جوان ما در کارگاه های داستان نویسی با داستان کوتاه شروع می کنند اما تا رمان ننویسند به چشم نمی آیند . ناشران هم بیشتر در پی رمان نویسان هستند .در ایران اقبال به سمت داستان کوتاه کمتر است .

نویسنده " روی ماه خداوند را ببوس " خاطرنشان کرد : تغییر سبک در رمان محسوس تر است ، البته این تغییرات در داستان به شکلی ضعیف تر اتفاق می افتد . رمان نیاز به ایده و درونمایه ای پیوسته دارد اما داستان کوتاه فرصت انعکاس درونمایه های بیشتری را دارد . اساسا داستان کوتاه کاملا متمایز از رمان است و به همین دلیل نباید تصور کرد نظریات صرفا پیرامون رمان شکل می گیرد .

این نویسنده گفت : برای من به عنوان نویسنده ای که هم در زمینه داستان نویسی و هم در زمینه نگارش رمان فعالیت داشته ، خلق داستان کوتاه فرصت ، تمرکز و انرژی بیشتری می طلبد .