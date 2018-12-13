«رحیم جافری» به عنوان شهردار بروجرد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که عصر پنجشنبه با حضور هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد برای انتخاب شهردار بروجرد برگزار شد، «رحیم جافری» با کسب ۵ رای از مجموع ۸ رای حاضر در جلسه به عنوان شهردار بروجرد انتخاب شد.

جافری، دارای فوق لیسانس فضای سبز شهری و دانشجوی دکتری شهرسازی است و از سال ۹۴ تا کنون به عنوان شهردار شهرضا در استان اصفهان مشغول به فعالیت بوده است.

انتقاد شدید فرماندار بروجرد از شورای شهر

بنابر این گزارش، ظهر امروز رضا آریایی فرماندار بروجرد در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد در انتقاد از عملکرد شورای شهر و همچنین عدم تعیین تکلیف حقوق کارگران شهرداری بروجرد، گفت: در یک مقطع زمانی مردم به پای صندق های رای رفته و افرادی را از بین خود به عنوان تعیین کننده سرنوشت شهر انتخاب کردند.

وی، افزود: مردم با اعتماد و انتخاب این افراد سکان شهر را به آنها سپردند و عده ای با بینش اصلاح مشکلات شهرداری، تغییر مبلمان شهری، ایجاد فضای سبز مناسبتر و... و. از هر قشر و صنفی افرادی را انتخاب کردند.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف طی ۱۸ ماه گذشته سه شهردار برای بروجرد انتخاب شد که امروز تکلیف انتصاب شهردار جدید باید نهایی و به طور کلی پرونده شهرداری بروجرد بسته شود.

آریایی با بیان اینکه زیبنده نیست کارگران شهرداری جلوی فرمانداری تجمع کرده و از فرماندار بروجرد درخواست رسیدگی به مشکلات و پرداخت حقوق معوقه خود را داشته باشند، ادامه داد: شهرداری دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی است که می تواند با توجه به آن برای رفع مشکلات و مطالبات کارکنانش اقدام کند.

ایجاد نظم و پرداخت حقوق معوق خواسته مهم کارکنان شهرداری است



وی، گفت: نیروهای استخدامی در شهرداری ۸۵۰ نفر باید باشند در حالیکه شهرداری بروجرد حدود هزار و ۳۷۰ نیرو دارد و این نشان می دهد که در شهرداری بروجرد مدیریت منابع را باید اصلاح کرد.

فرماندار بروجرد با اشاره به معرفی گزینه هایی برای مدیریت شهری بروجرد، افزود: برای انتخاب شهردار گزینه های خوبی معرفی شده اند که اعضای شورای اسلامی بروجرد با انتخاب یکی از آنها و معرفی به عنوان شهردار بروجرد باید این قضیه را به پایان برسانند.



وی با بیان اینکه خواست مردم نیز همین بوده و باید به خواسته آنها احترام گذاشت، خاطر نشان کرد: امروز دیگر اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد جواب مردم را نمی دهند بلکه این فرمانداری است که باید جواب عملکرد اعضای شورا را بدهد که این عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی است.



فرماندار بروجرد بیان داشت: در حال حاضر ایجاد نظم و پرداخت حقوق معوقه کارگران خواسته مهم کارکنان شهرداری بوده و تا زمانی که انظباط مالی ثابتی در شهرداری حاکم نشود مشکلات این نهاد حل نخواهد شد.