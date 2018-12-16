۲۷۰ درخواست برای شرکت در جشنواره موسیقی فجر ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با انتشار اطلاعیه‌ای از حضور ۲۷۰ گروه و هنرمند برای شرکت در این دوره خبر داد. این در حالی است که دبیرخانه جشنواره ۲۷۰ درخواست برای اجرای زنده در این رویداد را دریافت کرده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

«پس از پایان مدت زمان اعلام شده برای شرکت در فراخوان اجرای زنده، طبق اعلام دبیرخانه، ۲۷۰ گروه و هنرمند از سراسر ایران درخواست حضور و اجرا در جشنواره موسیقی فجر را دارند. این فراخوان هم از جانب هنرمندان و گروه‌های حرفه‌ای موسیقی ایران و هم از طرف هنرمندان و گروه‌های جوان مورد استقابل قرار گرفته است.

درخواست‌ها از سبک‌های مختلف است و گروه‌ها از کلاسیک و ردیف-دستگاهی گرفته تا پاپ، جز، الکترونیک و نواحی حضور دارند و این استقبال نوید این را می‌دهد که اجراهای انتخابی از بخش فراخوان متنوع و جذاب باشد.

اعضای هیات انتخاب زیر نظر شاهین فرهت، دبیر جشنواره در حال بررسی دقیق آثاری هستند که از جانب ۲۷۰ گروه موسیقی و هنرمند برای حضور در جشنواره ارسال شدند.»

سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.