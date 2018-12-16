معاون هنری وزیر ارشاد با درویش رضا منظمی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری و علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی با حضور در منزل درویش رضا منظمی نوازنده کمانچه و استاد دانشگاه با وی دیدار و گفتگو کرد.

حسینی معاون هنری وزارت ارشاد گفت: امیدوارم به زودی دوباره شاهد نوازندگی کمانچه و اجرای استاد درویش رضا منظمی باشیم.

درویش رضا منظمی هم در این دیدار بیان کرد: همیشه با عشق و علاقه موسیقی کار کردم و ساز زدم و خوشبختانه شاگردان و دانشجویان خوبی را آموزش دادم که امروز مدرس و هنرمند موسیقی هستند.

در این دیدار نادر مرتضی پور آهنگساز و رهبر ارکستر نیز حضور داشت.