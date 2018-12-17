محرومیت کودکان زیر ۵سال کشور از واکسن «روتاویروس»

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری، روز دوشنبه در نشست خبری چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان که قرار است از ۲۷ تا ۳۰ آذر ۹۷ برگزار شود، افزود: بنده زمانی که در وزارت بهداشت بودم، بارها به دولت و مجلس، برای تامین این واکسن نامه زدیم اما پاسخی نگرفتیم.

وی با عنوان این مطلب که درخواست ما در آن زمان ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تامین این واکسن بود، ادامه داد؛ این واکسن از واجبات نظام سلامت است.

به گفته سیاری، این واکسن برای مقابله با عفونت های تنفسی و اسهال کودکان زیر پنج سال مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، در ادامه به موضوع توانمندسازی متخصصین کودکان در مراقبت بهتر از سلامت کودکان به عنوان یکی از اهداف برگزاری کنگره اشاره کرد و افزود: پسشرفت ها و دستاوردهای علمی در قالب برپایی کارگاه ها، سخنرانی و مقاله، در این کنگره ارائه می شود.

وی با عنوان این مطلب که فوریت های قلبی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در کنگره خواهد بود، ادامه داد: فوریت های تنفسی، مسمومیت ها و سوختگی، از دیگر موضوعات مورد بحث خواهد بود.

سیاری به مشکلات روانی کودکان در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات امروزی کودکان، آسیب هایی است که فضای مجازی سلامت آنها را تهدید می کند.

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از برنامه های آینده بیمارستان کودکان مفید را، ارائه مشاوره آنلاین به خانواده ها عنوان کرد و گفت: می خواهیم بیمارستان مفید را به وسعت ایران گسترش دهیم.

سیاری با اشاره به افزایش مراجعات به اورژانس کودکان در فصل سرد سال، افزود: عفونت های تنفسی، یکی از علل افزایش مراجعات کودکان به مراکز درمانی است.

این فوق تخصص گوارش کودکان، با اشاره به ۲۰۰ ویروس در عفونت های تنفسی، گفت: چند مورد از این ویروس ها خطرناک هستند.