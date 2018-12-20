به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه و درحالی که فدرال‌رزرو همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره خود را افزایش داد و سیاست خود برای افزایش نرخ بهره در دو سال آینده را تغییر زیادی نداد، سرمایه‌گذاران از تسهیل سیاست مالی این بانک ناامید شدند و سهام افت کردند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۱.۱ درصد سقوط کرد، در حالی‌ که سهام استرالیا ۱.۳ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

اوضاع بازارهای منطقه آسیا ناامیدکننده است و شاخص گسترده سهام ژاپن، تاپیکس وکوسپی کره جنوبی، هر دو وارد محدوده حمایت فنی خود شدند که به معنای این است که هر دو بیش از ۲۰ درصد، نسبت به رکوردهای اخیر خود سقوط کرده‌اند.

داده‌های تاجران اروپایی نشان می‌دهد که شاخص‌های این قاره سقوط خواهند کرد؛ فوتسی لندن، داکس فرانکفورت و کاک پاریس معاملات خود را با سقوطی بین ۱.۲ تا ۱.۴ درصد آغاز کردند.

نیکی ژاپن با سقوط سنگین ۲.۸ درصدی، به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۱۷ تا کنون رسید.

بنچ‌مارک کامپوزیت شانگهای چین و شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰، به ترتیب، ۰.۵ درصد و ۰.۸ درصد افت کردند و شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۱ درصد سقوط کرد.

سود اوراق بهادار آمریکا، با بالا رفتن قیمت این اوراق افت کرد. سود اوراق ۲ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۲.۶۵۴ درصد رسید که تنها ۰.۱۰۳ درصد از سود اوراق ۱۰ ساله آن کمتر است.

در بازار ارز، دلار که پس از بیانیه فدرال‌رزرو و بالا بردن نرخ بهره، رشد کرده بود، در معاملات امروز در برابر ارزهای امن جهان، مانند ین ژاپن سقوط کرد.

نرخ برابری دلار با ین ژاپن ۰.۶ درصد تضعیف شد و به کمترین میزان ۷.۵ هفته‌ای ۱۱۱.۸۶۵ ین رسید.

یوآن چین هم پس از این که بانک مرکزی این کشور برنامه وام کوتاه‌مدتی برای حمایت از رشد اقتصادی و تسهیل فضا برای شرکت‌های کوچکتر را معرفی کرد، افت کرد. نرخ برابری یوآن با دلار، در بازارهای داخلی تا ۶.۹۱۵ تضعیف شد، اما توانست افت خود را به ۰.۱ درصد کاهش دهد و در نرخ ۶.۹۰۲ تثبیت شود.