به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از حوزه‌های امتحانات نهایی در شهر کرمان اظهار داشت: پس از بررسی‌های صورت گرفته، مشکل خاصی در روند برگزاری امتحانات نهایی در استان کرمان نبود و امتحانات با آرامش کامل برگزار شدند.

وی با اشاره به شرکت ۸۳ هزار و ۲۵۷ دانش آموز کرمانی در امتحانات نهایی افزود: از این تعداد ۲۳ هزار و ۵۲ نفر پایه دهم و ۲۳ هزار و ۳۱۴ نفر پایه یازدهم هستند.

رضایی بیان کرد: همچنین ۲۳ هزار و ۲۳۹ نفر پایه دوازدهم و حدود ۱۲ هزار نفر هم متقاضی ترمیم معدل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: امتحانات نهایی در استان کرمان در ۲۵۸ حوزه اجرای آزمون برگزار می‌شوند.

وی در پایان گفت: تمامی حوزه‌های امتحانی در استان کرمان به ملزومات لازم تجهیز شده‌اند.