ارتباط برخی آنتی بیوتیک ها با پارگی مرگبار عروق قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مقامات مسئول این سازمان، این نوع پارگی ها موسوم به "پارگی آئورت" می تواند منجر به خونریزی خطرناک یا حتی مرگ شود.

به گفته کارشناسان، افزایش این ریسک پارگی با استفاده از آنتی بیوتیک فلوروکینولون، چه به صورت تزریقی و چه به شکل قرص، افزایش می یابد و بیماران در معرض ریسک بالا نباید از این داروها استفاده کنند، مگر آنکه هیچ گزینه درمانی دیگری وجود نداشته باشد.

فلوروکینولون ها از جمله آنتی بیوتیک های مورداستفاده در درمان مشکلات دستگاه تنفسی فوقانی هستند که بیش از سه دهه استفاده می شوند. این گروه از داروها شامل Cipro (سایپروفلوکساسین)، Levaquin (لووفلوکساسین)، Factive (gemifloxacin)، و Avelox (moxifloxacin) هستند.

طبق گزارش سازمان غذا و دارو آمریکا، افراد در معرض خطر شامل افراد دارای سابقه انسداد عروق خونی، فشارخون بالا، برخی اختلالات ژنتیکی که شامل تغییرات عروق خونی می شوند، و افراد مسن هستند.

با این حال متخصصان توصیه می کنند افرادی که در حال حاضر آنتی بیوتیک فلوروکینولون مصرف می کنند، نباید بدون مشورت با پزشک شان مصرف داروی شان را قطع کنند.