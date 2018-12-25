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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاه «فرشچیان» در دانشگاه آزاد

آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاه «فرشچیان» در دانشگاه آزاد

مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان گفت: جلسات تدوین سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو و استاد این دانشگاه طی ۴ ماه آینده تدوین می شود.

بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با همکاری اساتید جلسات تدوین سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو و استاد دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان درحال انجام است که پیش بینی می شود طی ۳ تا ۴ ماه آینده به اتمام برسد.

وی افزود: سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو و استاد پس از نهایی شدن به وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد دانشگاه آزاد اسلامی برای تصویب نهایی ارسال می شود.

مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان خاطرنشان کرد: برنامه داریم در مهرماه سال آینده در این دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم.

نامور مطلق اظهار داشت: از سوی این دانشگاه طرح خلق آثار فاخر دانشگاه آزاد مطرح شده که به دنبال تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرح هستیم.

وی خاطرنشان کرد: از دانشگاه آزاد فضایی درخواست کردیم تا کوشک خلق آثار فاخر ایرانی و اسلامی از سوی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان راه اندازی شود.

مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان تاکید کرد: این دانشگاه به دنبال راه اندازی کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر است که مجوزهای لازم برای اجرای این کرسی ها کسب شده است.

کد مطلب 4494083

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