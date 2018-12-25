آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاه «فرشچیان» در دانشگاه آزاد

بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با همکاری اساتید جلسات تدوین سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو و استاد دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان درحال انجام است که پیش بینی می شود طی ۳ تا ۴ ماه آینده به اتمام برسد.

وی افزود: سند چشم انداز، نظام نامه آموزشی، آیین نامه جذب دانشجو و استاد پس از نهایی شدن به وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد دانشگاه آزاد اسلامی برای تصویب نهایی ارسال می شود.

مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان خاطرنشان کرد: برنامه داریم در مهرماه سال آینده در این دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم.

نامور مطلق اظهار داشت: از سوی این دانشگاه طرح خلق آثار فاخر دانشگاه آزاد مطرح شده که به دنبال تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرح هستیم.

وی خاطرنشان کرد: از دانشگاه آزاد فضایی درخواست کردیم تا کوشک خلق آثار فاخر ایرانی و اسلامی از سوی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان راه اندازی شود.

مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان تاکید کرد: این دانشگاه به دنبال راه اندازی کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر است که مجوزهای لازم برای اجرای این کرسی ها کسب شده است.