محمد نورصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی در محور فرودگاه و مقابل حصه اظهار کرد: این طرح یکی از پروژههای مهم حوزه حملونقل و ترافیک اصفهان به شمار میرود که عملیات اجرایی آن از سال گذشته در دو بخش شمالی و جنوبی آغاز شد و اکنون با پایان مراحل اجرایی، برای استفاده شهروندان آماده شده است.
وی با بیان اینکه افتتاح رسمی این پروژه بهزودی و با حضور مقامات کشوری انجام خواهد شد، افزود: بهرهبرداری از آن میتواند ضمن تسهیل جریان تردد در یکی از محورهای اصلی و شریانی شهر، آثار قابل توجهی در بهبود شرایط فضایی، شهری و اجتماعی محدوده حصه داشته باشد. ارتباط میان دو بخش منطقه پیش از اجرای این طرح مطلوب نبود و مسیر موجود نیز سابقه وقوع تصادفات منجر به فوت داشت؛ بنابراین اجرای تقاطع شهید رئیسی علاوه بر یک اقدام ترافیکی، از منظر ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی در محدوده نیز اهمیت دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، اعتبار صرفشده برای اجرای این پروژه را بیش از یک همت اعلام کرد و گفت: این طرح با همین میزان سرمایهگذاری به مرحله تکمیل رسیده و اکنون یکی از پروژههای شاخص مدیریت شهری در این محور آماده ورود به مرحله بهرهبرداری است.
وی در ادامه به یکی دیگر از طرحهای مهم شبکه معابر اصفهان اشاره کرد و افزود: تقاطع غیرهمسطح شهید فخریزاده در محل اتصال حلقه چهارم حفاظتی به محور روشندشت، مسیر شرق اصفهان و سایت حصه در حال اجراست؛ پروژهای که برای آن نیز بیش از یک همت اعتبار در نظر گرفته شده است. بخشی از این پروژه هماکنون تکمیل و وارد چرخه بهرهبرداری شده و عملیات بخشهای باقیمانده نیز در حال انجام است. بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تکمیل و افتتاح بخشهای باقیمانده تا پایان شهریور و در هفته دولت یا هفته دفاع مقدس دنبال میشود. بهرهبرداری کامل از تقاطع شهید فخریزاده میتواند یکی از گرههای مهم ترافیکی این محدوده را برطرف کرده و سطح ایمنی تردد در مسیر حلقه چهارم حفاظتی اصفهان را افزایش دهد.
نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه مدیریت شهری برای تکمیل مسیر حلقه چهارم حفاظتی پرداخت و اظهار کرد: هدفگذاری انجامشده این بود که این رینگ تا مقابل سپاهانشهر امتداد پیدا کند و یک نیمه کامل از شبکه پیرامونی شهر از شمال تا جنوب شکل گیرد. در حال حاضر تنها حدود سه کیلومتر از بخش انتهایی این مسیر باقی مانده که برای عبور از اراضی راهآهن به همکاری دستگاه مربوط نیاز دارد. با وجود تصویب طرح، قرار داشتن اراضی در اختیار دولت و برگزاری جلسات متعدد با محوریت استانداری، همکاری لازم برای تعیینتکلیف این بخش هنوز انجام نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تقسیم مسئولیتها در اجرای حلقه چهارم حفاظتی گفت: اگرچه اجرای این پروژه در زمره وظایف دولت و راهداری قرار داشته، مدیریت شهری اصفهان طی دورههای گذشته تاکنون بخش قابل توجهی از هزینههای مربوط به آزادسازی مسیر را بر عهده گرفته است. در شرایط فعلی تنها آزادسازی قطعه پایانی باقی مانده و این بخش باید از سوی راهآهن تعیینتکلیف شود. امیدواریم با ورود وزارت راه و شهرسازی و همراهی مجموعه دولت، این موضوع به نتیجه برسد تا حلقه چهارم حفاظتی اصفهان بتواند به صورت کامل محقق شود.
وی همچنین به اقدامات مدیریت شهری در حوزه محیطزیست و مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: چندین تصفیهخانه پساب در نقاط مختلف شهر در مراحل تکمیل، افتتاح یا راهاندازی قرار دارند و بخشی از این طرحها به مرحله نهایی رسیدهاند. با وجود شرایط فعلی جریان زایندهرود، تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز و جلوگیری از آسیب به این عرصهها، نیازمند توسعه زیرساختهای بازچرخانی و استفاده مجدد از منابع آبی است؛ از این رو تصفیهخانههای محلی در نقاط مختلف شهر از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از قرار گرفتن شبکه آب خاکستری شهر در مراحل نهایی خبر داد و اظهار کرد: اصفهان نخستین شهر کشور است که اجرای شبکه آب خاکستری را در مقیاس کل شهر دنبال کرده و این پروژه اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد این طرح نیز در سال جاری به بهرهبرداری برسد و به عنوان یکی از پروژههای شاخص مدیریت شهری، نقش خود را در مدیریت منابع آب، پایداری فضای سبز و تقویت زیرساختهای محیطزیستی اصفهان ایفا کند.
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