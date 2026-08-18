به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای حمایت و توسعه تشکلهای مردمنهاد استان سمنان در دفتر خود ظرفیت تشکلها در حوزههای اجتماعی، سلامت و کمکرسانی را بسیار شایان ذکر دانست و از دولتی ها درخواست کرد که از این ظرفیت ها در درون استان سمنان بهره بگیرند.
وی افزود: در برخی موارد، به ویژه در بحرانها دستگاههای اجرایی به دلیل محدودیت اعتبارات قادر به تأمین برخی نیازها و تجهیزات نیستند، اما یک تشکل مردمی میتواند در این زمینه کمک رسان باشد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: سمن ها می توانند با شناسایی خیران و جذب و بسیج کمکهای مردمی، زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند که منفعت آن نیز به عموم مردم میرسد.
مطیعی در ادامه خواستار نظارت بر فعالیت تشکلهای مردمی شد و گفت: در کنار ظرفیتهای ارزشمند این مجموعهها، ممکن است در مواردی برخی سوءاستفادهها از تسهیلات صورت بگیرد و یا افرادی با ثبت چند تشکل صوری در پی برخی اقدامات باشند لذا امر نظارت نباید در مرحله ثبت متوقف بماند.
وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای مردمی باید در چارچوب تعاون، تقوا و خدمت به مردم انجام شود، اظهار کرد: اگر تشکلها، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف، اهدافی همچون خدمت به مردم، تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و «إعتلاءِ کلمةالله» را دنبال کنند، این تلاشها در پیشگاه خداوند متعال بهعنوان عبادت ثبت خواهد شد.
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