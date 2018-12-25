تولید آب شرب از رطوبت هوا/ امکان استفاده در شهرهای آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بسیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل، دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر و دستیابی به منابع آبی جدید شده اند. در این میان تکنولوژیهایی مانند شیرین سازی و انواع تصفیه آب نیز مورد توجه قرار گرفته اند و در بسیاری از کشورها استفاده می شوند.

کشور ما نیز در بسیاری از این فناوریها توانمندی و دستاوردهای خوبی کسب کرده است که می تواند برای جبران کم آبی به کار رود از این رو در نظر داریم با معرفی و تشریح ماحصل تلاش محققان کشور و بررسی مزیتهای استفاده از این فناوری های آبی گامی در جهت اطلاع رسانی دقیق و موثر در این زمینه برداریم.

تولید آب شرب و نوشیدنی از رطوبت هوا

یک شرکت دانش بنیان ایرانی توانسته با ساخت دستگاهی آب را از رطوبت هوا تولید کند. این دستگاه توسط محققان یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به نتیجه رسیده و با استفاده از تکنولوژی سیستم تبرید و با روش جذبی و غیرجذبی قادر به تولید آب شرب در هر شرایط جوی و با حداقل مصرف انرژی است.

حمیدرضا عزیزیان، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: ما موفق شدیم دستگاه تولید آب از رطوبت هوا را در مقیاس های مختلف به تولید برسانیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانش فنی این دستگاه را به دست آورده ایم گفت: این دستگاه برقی است و با حداقل مصرف برق و انرژی کم می تواند آب را از رطوبت هوا تولید کند؛ در واقع نسبت مصرف انرژی دستگاه برای تبدیل هوا به آب خیلی کم است.

وی با اشاره به فرآیند تبدیل رطوبت هوا به آب با استفاده از این دستگاه گفت: این دستگاه هوا را دریافت می کند و از طریق سیستم تبرید، رطوبت هوا را به آب مصرفی تبدیل می کند.

عزیزیان با بیان اینکه در هر آب و هوایی حتی بیابان های خشک رطوبت وجود دارد، گفت: علاوه بر مناطق بیابانی، مناطق مرطوب شمالی و جنوبی کشور بهترین مناطقی به شمار می روند که می توانند از این دستگاه برای تولید آب استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در شمال و جنوب کشور درصد رطوبت بالای ۵۰ درصد است، گفت: این دستگاه آب شرب مصرفی را بدون هیچ گونه باکتری و آلودگی تولید می کند. دستگاه تولید آب از رطوبت هوا در مقیاس های مختلف ۵۰ لیتری، ۱۵۰ لیتری، ۲۵۰ لیتری تا ۱۰ هزار لیتری به تولید رسیده است.

وی ادامه داد: این دستگاه می تواند در هر مکانی قرار بگیرد و میزان رطوبت همان منطقه را به آب تبدیل کند.

وی افزود: این دستگاه ۹۰۰ متر مکعب هوا را دریافت کرده و در فصول مختلف رطوبت هوا را به آب تبدیل می کند.

به گفته وی، با توجه به اینکه هر چه رطوبت بیشتر باشد تولید آب بیشتر است از این رو در فصول گرم میزان تولیدی آب از رطوبت هوا بیشتر خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به آلودگی برخی شهرها از جمله تهران آیا آب تولید شده بدون آلودگی است، گفت: این دستگاه در هر جایی که قرار بگیرد هوای موجود در آنجا را می کشد در مخزنی نگه می دارد و بعد از عبور دادن آن از ۵ فیلتر اقدام به میکروب زدایی می کند و بزرگترین ویروس های آب را از بین می برد.

عزیزیان تاکید کرد: از این رو استفاده از این دستگاه در مناطقی که آلودگی هوا وجود دارد نیز جای نگرانی نیست و آب شرب بدون آلودگی حتی سالم تر از آب شرب معمولی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر ارگان های نظامی و مناطق محروم می توانند از این دستگاه بهره ببرند اما در نهایت حتی ساختمان های مسکونی، ارگان های دیگر، روستاها که دسترسی به آنها سخت است می توانند مخاطبان این دستگاه به شمار روند.

به گزارش مهر، این دستگاه از جمله طرح های رونمایی شده در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی،فناوری و فن بازار است.