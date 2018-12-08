نامه عارف به نوبخت درباره آبهای ژرف/ تصریح مطالعات و اختصاص بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، آب های ژرف، آب هایی هستند که در عمق بیش از هزار متری از سطح زمین قرار دارند.استخراج این آبها بر اساس اصول و فرمول های خاصی صورت می گیرد و نیاز به مطالعات فراوانی دارد.

مطالعه برای اکتشافات آب های ژرف در ایران به گفته کارشناسان امری ضروری است زیرا کشور ما از نظر منابع آبی محدود است. در همین راستا پروژه اکتشافات آب های ژرف در سیستان و بلوچستان بر اساس تفاهم نامه ای در وزارت نیرو آغاز به کار کرد.

نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

چند روز گذشته دکتر محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نامه ای خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین اعتبار فوری تکمیل مطالعات طرح اکتشافاتی سیستان و حفاری چاه های تمدیدی به تعداد ۳ حلقه در محدوده مطالعاتی سیستان و بلوچستان نوشت.

عارف با ذکر مصوبات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مبنی بر ضرورت مطالعه و تحقیقات برای توسعه فناوری آب‌های ژرف، مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد:

الف) کار مطالعات تا مرحله نهایی بنابر صلاحدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه یابد.

ب) سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین منابع اعتبار طرح اقدام لازم را مبذول نماید.

ج) باتوجه به ماهیت وظیفه‌ای معاونت علمی و فناوری برای توسعه فناوری‌ها، نسبت به تغییر و تحول چاه اکتشافی سیستان ۱، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام شود.

د) به‌منظور تکمیل مطالعات اولیه لازم است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به حفاری سه حلقه چاه تمدید(توصیفی) در محدوده مطالعاتی سیستان اقدام نماید.

متن نامه

تصریح روند مطالعات اکتشافاتی آب های ژرف

دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در این نامه، روند اکتشافات آب های ژرف در سیستان و بلوچستان تصریح شده است.

وی با تاکید بر اینکه معاونت علمی قبل از این نامه، پروسه مطالعه آب های ژرف را آغاز کرده بود، گفت: این مطالعات با هماهنگی وزارت نیرو و معاونت علمی بوده و بدون تعلل انجام شده است. بر اساس توافقاتی که بین معاونت علمی و وزارت نیرو شده بود ضروری می دانیم که پروسه مطالعات آب های ژرف به اتمام برسد و این مهم ترین بحث بین معاونت علمی و وزارت نیرو است.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: در نامه دکتر عارف به دکتر نوبخت آمده است که وزارت نیرو، چاه آب های ژرف در سیستان و بلوچستان را تحویل معاونت علمی بدهند و معاونت علمی مراحل اجرایی را طی کند. این پروسه تا بعد از دستور نوبخت و اجرایی شدن زمان بر است و هنوز به آن قسمت نرسیده ایم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری در خصوص بودجه این مطالعات اکتشافاتی گفت: هنوز بودجه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای طرح منظور نشده و تاکنون معاونت علمی برای جلوگیری از وقفه این پروژه تامین اعتبار کرده است.

وی گفت: امیدوار هستیم که موارد مربوط به تامین اعتبار بودجه هم در نظر گرفته شود و کار سرعت بگیرد.