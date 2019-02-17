تولید آب فوق خالص با فناوری ایرانی/ کاربرد های بیمارستانی و خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بسیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل، دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر و دستیابی به منابع آبی جدید شده اند. در این میان تکنولوژیهایی مانند شیرین سازی و انواع تصفیه آب نیز مورد توجه قرار گرفته اند و در بسیاری از کشورها استفاده می شوند.

کشور ما نیز در بسیاری از این فناوریها توانمندی و دستاوردهای خوبی کسب کرده است که می تواند برای جبران کم آبی و استفاده از آب سالم به کار رود از این رو در نظر داریم با معرفی و تشریح ماحصل تلاش محققان کشور و بررسی مزیتهای استفاده از این فناوری های آبی گامی در جهت اطلاع رسانی دقیق و موثر در این زمینه برداریم.

خالص سازی آب با دستگاه ایرانی

محمد گنج، مدیر عامل یک شرکت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و مجری طرح «دستگاه تولید آب فوق خالص» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آب به عنوان فراوان ترین حلال موجود در طبیعت شناخته می شود، اظهار کرد: امروزه با پیشرفت سریع علم و دانش و رشد روزافزون صنایع مختلف نیاز به آب فوق خالص روز به روز بیشتر می شود.

این محقق افزود: آب فوق خالص آبی است که در دمای ۲۵ سانتیگراد مقاومت الکتریکی معادل با ۱۸.۲ مگااهم دارد و بایستی منطبق بر استاندارد باشد از این رو در صدد برآمدیم تا دستگاهی را تولید کنیم که به واسطه آن، آب بدون هر گونه املاحی( پتاسیم، نیترات و...) تولید و مورد استفاده قرار بگیرد.

گنج خاطر نشان کرد: با این سیستمی که ساخته ایم آب فوق خالص، بدون هیچگونه املاحی خیلی خالص تر از آب مقطر در دسترس قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آب فوق خالص علاوه بر مصارف خانگی در بسیاری از مراکز قابل بهره برداری است، خاطر نشان کرد: صنایع دارویی، آرایشی-بهداشتی، مراکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه های کنترل کیفی، آزمایشگاه های تشخیص طبی، سیستم های میکروالکتروفور، خط تولید مواد غذایی و شیمیایی، منازل و اماکن مسکونی، آبکاری کارخانجات و خودروسازی ها می توانند از این دستگاه برای استفاده از آب فوق خالص بهره ببرند.

مدیر این شرکت بیان کرد: این دستگاه می تواند آب با هر منبعی مانند دریا، چاه، لوله کشی شهری و ... را تبدیل به آب فوق خالص کند.

وی افزود: آب فوق خالص در تهیه محلول برای کاربردهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی و نیز شستشوی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کاربرد فراوانی دارد.

گنج با اشاره به مزایای «دستگاه تولید آب فوق خالص» گفت: این دستگاه دارای مزایایی همچون کیفیت بالای تولید مداوم آب با بالاترین کیفیت، هزینه نگهداری پایین، راحتی در استفاده و نگهداری، مجهز به سیستم شستشوی خودکار، دارای نمایشگر آنلاین کیفیت آب خروجی، سیستم کنترل هوشمند پمپ بدون نیاز به مراقبت، مجهز به مخزن ذخیره آب، قابلیت نصب به صورت رومیزی داخل کابینت است.

وی با بیان اینکه این دستگاه بر اساس نیاز این قابلیت را دارد که با ظرفیتهای دلخواه برای کارخانجات یا اماکن شخصی طراحی شود، عنوان کرد: ما توانستیم دانش فنی این دستگاه را بدست آوریم؛ زیرا نمونه های خارجی آن در کشور با قیمت های بالایی وجود دارد.

این محقق با اشاره به مزیت این دستگاه در مقایسه با نمونه های خارجی گفت: دستگاهی که طراحی کرده ایم یک دهم قیمت نمونه های خارجی است و با کیفیت و با خلوص بالاتر آب را در اختیارمان قرار می دهد.

گنج با تاکید بر اینکه طراحی این دستگاه یک فناوری محسوب می شود، گفت: نگهداری این آب نیاز به شرایط خاصی دارد و ما تکنولوژی نگهداری آب فوق خالص را نیز بدست آورده ایم که بنا به درخواست متقاضی آن را ضمیمه کار می کنیم.

گنج افزود: تاکنون یک بیمارستان در شیراز، شرکتهای تولید تجهیزات پزشکی، داروسازی، سرم سازی، صنایع غذایی، قطعات یدکی خودروسازی در ابعاد بزرگ از این دستگاه استفاده کرده اند.