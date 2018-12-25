پیش بینی درآمد ۶۴۰۰ میلیاردی برای ICT / بازگشت ۵۰ درصد اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: مطابق مصوبه مجلس، همه درآمدهای حوزه ارتباطات باید در توسعه زیرساختهای آن، هزینه شود. در قانون سال قبل این درآمدها به ۳۹ درصد تقلیل یافت.

وی گفت: سال گذشته در بودجه ۹۷ ، یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتغال لحاظ شد که تخصیص کنونی آن صفر است.

جهرمی ادامه داد: امسال اسما ۵۰ درصد اعتبارات بازخواهد گشت؛ هرچند رسما را خدا می داند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه امسال در لایحه بودجه ۹۸، درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات همان ۶۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷ است ادامه داد: پیش بینی تحقق این درآمد در سال ۹۷ ، حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان است. درهمین حال پیش بینی ابتدایی ما نیز برای سال ۹۷ همان ۵۲۰۰ میلیارد تومان بود که در قانون ۶۴۰۰ میلیارد تومان دیده شد.

وی گفت: امسال در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، سقف بودجه واقعی تر دیده شده که ممکن است با برخی تصمیم ها، این عدد هم محقق شود.

جهرمی اضافه کرد: امروز در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور از لزوم شفاف سازی در بودجه و ضرورت توسعه دولت الکترونیک سخن گفت و نقادان را به نقادی و افکار عمومی را به حمایت از اصلاحات ساختاری دعوت کرد؛ در پاسخ به این دعوت، به عنوان عضو کابینه پیش قدم می شوم.

وزیر ارتباطات با اشاره به لزوم شفاف سازی بودجه‌ای نیز گفت: اولین قدم در شفاف سازی بودجه‌ای این است که سازمان برنامه و بودجه، جدول مقایسه‌ای تخصیص ها به دستگاهها در ۴ سال اخیر را به تفکیک منتشر کند. این امر به اصلاح ساختار اداره کشور کمک شایانی می کند.

به گفته جهرمی، دومین و مهمترین شفاف سازی بودجه‌ای این است که در شرایط عدم تحقق اعتبارات، به صورت روشن بگوییم کدام ماموریتها تعدیل شده است. تعدیل اهداف برنامه های بالادستی در کنار کاهش بودجه‌ها باید به صورت دقیق روشن شود.

وی خاطرنشان کرد: سومین مورد شفاف سازی این است که بگوییم ردیف بودجه توسعه دولت الکترونیکی که مورد تاکید همه مسئولان نظام است و در سخنان رئیس جمهور هم مورد تاکید قرارگرفت، کجاست و بناست چگونه هزینه شود.