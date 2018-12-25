استان خوزستان عملکرد مطلوبی در کاهش جرایم خشن داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی اظهار کرد: سالیانه همایش فرماندهان و مدیران درسطح کشور در حوزه نیروی انتظامی برگزار می‌شود که با هدف ارزیابی عملکرد یک‌ساله فرماندهی انتظامی استان و ابلاغ تدابیر و اولویت های کاری سال آینده است .

این مقام ارشد انتظامی افزود: در بررسی های به عمل آمده، فرماندهی انتظامی استان خوزستان در کنترل جرایم خصوصاً جرایم خشن عملکرد بسیار خوبی داشته و همچنین در کشف سلاح و مهمات و مواد مخدر توفیقات بسیار خوبی نسبت به سال گذشته داشته است.

سردار شرفی در ادامه گفت: به لحاظ آداب و رسوم مخصوصاً در بحث تیراندازی ها، فرماندهی انتظامی استان خوزستان برنامه های ایجابی و کنترلی بسیار خوبی داشته و کاملا محسوس و به خوبی کنترل شده، در ضمن مردم فهیم این استان به سبب آسیب و صدماتی که این نوع رفتارها معمولاً داشته ایم همکاری کردند و در سایر بخش‌های فرهنگی نیز همانند صدا و سیما همکاری بسیار خوبی شده است.

وی بیان کرد: در رابطه با سرقت‌های خشن هم خوشبختانه فرماندهی انتظامی استان خوزستان عملکرد خوبی داشت ضمن اینکه سیاست های پیشگیرانه را اعمال و سازماندهی مناسب نیروی انسانی و انجام داده بودند، کشف این نوع سرقت ها هم به لحاظ تقویت ساختارهای کشف و توسعه توانمندی‌های پلیس آگاهی خوشبختانه در این موضوع هم وضعیت خوبی دارند.

سردار شرفی تصریح کرد: برای آینده پیش بینی های مناسبی اندیشیده شده همانند پلیس هوشمند که زیرساخت های آن در حال آماده سازی است و بنا داریم در آینده بخش اعظمی از خدمات کلانتری و پاسگاه ها را به صورت الکترونیک به مردم ارائه دهیم .

وی بیان کرد: در راستای افزایش شاخص های حقوق شهروندی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته که یکی از برنامه‌ها ایجاد پایش تصویری در تمامی تحت نظرگاه های کلانتری و پاسگاه ها بود و هم اکنون در سراسر کشور تمامی تحت نظرگاه ها امکان پایش تصویری نیز وجود دارد.