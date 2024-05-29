زیرگیری نظامیان صهیونیست در نابلس با خودرو/۲نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری از زخمی شدن دو نیروی اشغالگر صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستی در نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

خبرگزاری فلسطینی سما چهارشنبه شب گزارش داد که منابع عبری زبان از وقوع عملیات ضد صهیونیستی در ایست بازرسی عورتا در جنوب شرق نابلس در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع تاکید کردند که نظامیان صهیونیست در این ایست بازرسی با خودرو زیر گرفته شدند که طی آن دو نفر به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، یوسی داگان، رئیس شهرک‌های اشغالی در شمال کرانه باختری در بیانیه‌ای گفت: این عملیات زیرگیری در نزدیکی یک ایست بازرسی امنیتی در جنوب نابلس رخ داد و در گزارش‌های اولیه دو نظامی زخمی شدند.

در پی این عمیات خودرویی، رسانه‌های صهیونیستی پس از این حادثه اعلام کردند که دو نظامی صهیونیستی پس از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسیدند.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که عامل عملیات محل را ترک کرده است.