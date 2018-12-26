خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در حالیکه روز گذشته رسانه های مختلف به نقل از «معاریو» نظرسنجی را منتشر کردند که نشان می داد «بنیامین نتانیاهو» در انتخابات ماه آوریل به راحتی به پیروزی می رسد امروز چهارشنبه نتایج یک نظرسنجی دیگر حکایت از آن دارد که ۵۲ درصد صهیونیست ها تمایلی به حضور بنیامین نتانیاهو در سمت نخست وزیری این رژیم ندارند.

بر اساس اولین نظرسنجی بعد از این تحولات، که به خواست روزنامه معاریو انجام شده، در انتخابات پیش رو، حزب لیکود با کسب ۳۰ کرسی، که همسان کرسی‌های این حزب در دوره منحل شده است، همراه با احزابی که راست‌گرا هستند، در مجموع ۶۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار خواهند داشت.

اما امروز چهارشنبه شبکه ۱۲ تلویزیونی رژیم صهیونیستی در یک نظرسنجی اعلام کرد که ۳۴ درصد مردم نیز با نخست وزیری نتانیاهو پس از انتخابات آتی موافق و ۵۲ درصد مخالف هستند.

درحالی این نظرسنجی صورت گرفته است که روز دوشنبه احزاب کابینه ائتلاف تل آویو پارلمان را منحل کردند و به برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه آوریل آینده (اردیبهشت/ خرداد ۹۸ ) رای دادند. براساس اعلام رسانه های صهیونیست، انتخابات آینده در نهم آوریل ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد، درحالی که کابینه ائتلافی نتانیاهو براساس قانون می‌توانست تا نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) ادامه یابد.

از سال ۲۰۱۵ و آخرین انتخابات در سرزمین های اشغالی٬ حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۳۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی (۲۵ درصد کرسی ها) را در کنست (پارلمان) به دست گرفت و با دیگر احزاب کابینه ائتلافی را تشکیل داد.

عامل اصلی به هم ریختگی کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی، قدرت نمایی توان موشکی گروه های مقاومت در نوار غزه و تسلیم ارتش تل آویو برای قبول آتش بس و در نتیجه کناره گیری وزیران جنگ و دارایی از کابینه بود.

سایه سنگین پرونده فساد نتانیاهو بر انتخابات

در این میان اما «یائیر لاپید» رئیس حزب یاش آتید دیروز سه‌شنبه از مناخم مندلبلیت، دادستان اسرائیل، خواست اعلام کند که آیا می‌خواهد علیه بنیامین نتانیاهو در پرونده‌های تحقیقاتی فساد علیه او، کیفرخواست ارائه کند یا نه.

لاپید می‌گوید که انتخابات در سایه چهار پرونده فساد نتانیاهو برگزار می‌شود و افکار عمومی باید حقیقت را بداند.

پلیس اسرائیل به دادستانی توصیه کرده بود که علیه نخست‌وزیر کیفرخواست صادر کند و دادستان گفته که کار رسیدگی به این پرونده‌ها را بدون ارتباط به انتخابات دنبال می‌کند.

برخی از سیاستمداران لیکود ارائه کیفرخواست علیه نتانیاهو در انتخابات را نادرست می‌دانند ولی همزمان می‌گویند که حتی با وجود کیفرخواست، نتانیاهو می‌تواند در صحنه رقابت حضور داشته باشد.

اگر برای نتانیاهو کیفرخواست صادر شود، بعید نیست که گیدئون ساعار، سیاستمدار تازه بازگشته به لیکود، بارزترین چهره این حزب باشد.

در این میان، آوی گبایی، رهبر حزب کارگر، دوشنبه شب مدعی شد که انتخابات این بار، صحنه رقابت بین او و نتانیاهو است؛ این ادعا، نظر به کاهش چشمگیر کرسی‌های این حزب در نظرسنجی، با حقیقت همخوانی ندارد.

زیپی لیونی، وزیر خارجه اسبق، اگر به جای آوی گبایی در رهبری اتحاد صهیونیستی (شامل حزب کارگر) در انتخابات شرکت کند، ممکن است جایگاه ضعیف این اتحاد را اندکی تقویت کند اما گبایی با سپردن رهبری اتحاد به لیونی مخالف است.

از سوی دیگر، موشه یعلون، ژنرال و وزیر جنگ پیشین، روز سه‌شنبه با اعلام تشکیل یک حزب تازه، از رقابت با بنیامین نتانیاهو برای بدست گرفتن رهبری سیاسی رژیم صهیونیستی خبر داد؛ این در حالی است که حزب تازه یعلون یارای رقابت با حزب لیکود که خود او در گذشته عضو آن بوده است را نخواهد داشت.

موشه کاخلون، وزیر دارایی کابینه کنونی و رهبر حزب کولانو و نفتالی بنت، وزیر آموزش و پرورش کنونی و رهبر حزب راستگرای خانه یهود نیز خود را شایسته نخست‌وزیری می‌دانند اما جایگاه نه چندان قوی احزاب‌شان در افکار عمومی، این خواسته آنها را فعلا در حد یک رویا باقی می‌گذارد.

طبق نظرسنجی معاریو، در انتخابات پیش رو، حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین، تنها پنج کرسی، حزب چپ «مرتز» شش کرسی، هر یک از احزاب مذهبی یهودی پنج تا شش کرسی، و یک زن سیاستمدار جوان به نام «اورلی لوی» که حزب اجتماعی تازه‌ای تشکیل داده، شش کرسی خواهند داشت.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۲۱ درصد اعراب شهروند اسرائیل اگر اتحاد پیشین خود را حفظ کنند، در دوره بعدی کنست ۱۳ کرسی خواهند داشت اما نشانه‌هایی از اختلاف میان شخصیت‌های اتحاد عربی بروز کرده و ممکن است آنها دوباره به صورت احزاب کوچک و نه یک فهرست مشترک، وارد کارزار انتخابات شوند.

کابینه حال حاضر نتانیاهو، از امروز چهارشنبه ششم دی که دوره کنونی کنست رسما منحل می‌شود، کابینه گذار و انتقالی محسوب خواهد شد.