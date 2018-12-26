قیمت نفت با سقوط سنگین به ۵۱ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با توجه به این که سقوط سنگین قیمت نفت تحت فشار نگرانیهای اقتصادی و رسیدن آن به پایینترین سطح خود از ۲۰۱۷ تاکنون، با در نظر گرفتن توافق کاهش تولید اوپک، بیش از حد به نظر میرسد، قیمت نفت تا ۵۱ دلار بازگشت.
قیمت نفت در چند روز اخیر تحت فشار شرایط ضعیف سایر بازارهای مالی هم قرار دارد. تعطیلی دولت، نرخ بهره بالاتر در آمریکا و مناقشات تجاری آمریکا و چین، سرمایهگذاران را مضطرب کرده و نگرانیهایی در مورد رشد اقتصادی جهان به وجود آورده است.
تا ساعت ۱۵:۱۶ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۷۰ سنت جهش کرد و به ۵۱.۱۷ دلار رسید. این درحالیست که در معاملات پرنوسان امروز، قیمت نفت برنت برای اولین بار پس از جولای ۲۰۱۷، تا ۴۹.۹۳ دلار پایین آمد. قیمت نفت در جلسه معاملاتی قبل هم ۶.۲ درصد سقوط کرده بود.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام آمریکا هم ۶۸ سنت رشد کرد و به ۴۳.۲۱ دلار رسید.
الیویر جاکوب، تحلیلگر پتروماتریکس، میگوید: من معتقدم روند سقوط قیمت نفت، به واسطه وحشت از وضعیت بازارهای مالی جهان، اندکی بیش از حد ادامه پیدا کرد. همه چیز به بازار سهام مربوط است.
او ادامه داد: اوپک نشان داده است که خواهان تقویت قیمتها است و به سمت آن هدف هم پیش میرود.
اما شاخصهای سهام آمریکا، در معاملات امروز در ساعت کار بازارهای آسیایی، نشانههایی از رشد را از خود نشان دادند.
استفان اینس، رییس تجارت آسیا اقیانوسیه در شرکت کارگزاری اوآندا در سنگاپور، میگوید: پس از تقویت سهام آمریکا در معاملات امروز، اندکی اشتهای خرید به سرمایهگذاران بازار نفت بازگشته است.
او ادامه داد: اما نگرانیهای اقتصادی همچنان به فشار وارد کردن به قیمتهای نفت ادامه خواهند داد، مگر این که اوپک به بازارها در مورد قطعی بودن کاهش تولیدات خود اطمینان دهد یا حتی آن طور که برخی از اعضا پیشنهاد دادهاند، کاهش تولید خود را عمیقتر کنند.
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