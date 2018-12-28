امدادرسانی به ۴۰۰ مسافر مانده در محور آزادشهر

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگون شدن تانکر سوخت در محور خوش ییلاق آزادشهر به شاهرود اظهار کرد: به ۴۰۰ نفر از هموطنان و مسافرینی که به علت مسدود شدن محور مواصلاتی امکان تردد و بازگشت به مقصد خود را نداشتند امدادرسانی شد.

وی افزود: در این امدادرسانی ۱۲۰ بسته مواد غذایی ۲۴ ساعته و ۱۹۲ قوطی کنسرو بین مسافرین در راه مانده توزیع شد.

هروی ادامه داد: در این عملیات هفت نفر پرسنل و ۱۷ نفر نجاتگر حضور داشتند، همچنین سه دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه کمکدار سبک، دو دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه سواری در این عملیات به کارگیری شد.

لازم به ذکر است جاده خوش ییلاق آزادشهر به شاهرود که از بامداد امروز جمعه به علت واژگونی تانکر سوخت حامل بنزین مسدود شده بود، عصر جمعه بازگشایی شد.