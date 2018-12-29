به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بازیکنان مد نظر تیم پرسپولیس برای نیم فصل دوم، رضا قوچان نژاد ملی پوش سابق کشورمان هست که سابقه دو دوره حضور در جام جهانی را هم در کارنامه اش دارد.

قوچان نژاد که در حال حاضر در استخدام تیم آپوئل قبرس می باشد و فصل خوبی را با این تیم سپری نمی کند، از طریق مدیر برنامه هایش مذاکراتی را با پرسپولیس داشته که این مذاکرات هنوز منتج به نتیجه نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این زمینه مشخص کرد مسئولین باشگاه پرسپولیس رقم پیشنهادی خود را به نماینده ملی پوش سابق کشورمان اعلام کرده‌اند و بنا به اعلام مدیربرنامه قوچان نژاد، این رقم با رقم مد نظر آنها اختلاف فاحشی دارد.

علیرغم این که قوچان نژاد و مدیر برنامه‌اش رقم مد نظر خود را اعلام نکرده‌اند، اما با رقم پیشنهادی باشگاه پرسپولیس هم موافقت نکرده‌اند تا تحقق این نقل و انتقال در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.