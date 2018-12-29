به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، جمعه‌ شب، در جلسه پرنوسان وال‌استریت، اس‌اندپی ۵۰۰ با اندکی افت به کار خود پایان داد، اما برای اولین بار در ماه دسامبر شاخص‌های اصلی سهام، به سود هفتگی دست پیدا کردند.این سود پس از چند روز پرآشوب به ثبت رسید و طی آن سهام از سقوطی بسیار طولانی، بازمی‌گردند.

در طول معاملات دیروز، شاخص‌های مهم سهام، بارها به منطقه منفی و مثبت وارد شدند. این روند همچنان با نوسانات چند روز اخیر مطابق بود ولی فاقد شدت سقوط‌ها و صعودهای هفته گذشته بود.

میانگین صنعتی داوجونز ۷۶.۴۲ واحد یا ۰.۳۳ درصد افت کرد و به ۲۳۰۶۲.۴۰ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ با افت اندک ۳.۰۹ واحدی یا ۰.۱۲ درصدی روبرو شد و به ۲۴۸۵.۷۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۵.۰۳ واحد یا ۰.۰۸ درصد به ارزش خود افزود و در ۶۵۸۴.۵۲ واحد بسته شد.

این هفته اس‌اندپی۵۰۰ توانست ۲.۸۶ درصد رشد کند، داوجونز ۲.۷۵ واحد بالا رفت و نزدک هم ۳.۹۷ درصد جهش کرد.

این درحالیست که اس‌اندپی۵۰۰ در ماه دسامبر سقوطی بیش از ۹ درصد را ثبت خواهد کرد که بزرگترین سقوط ماهانه آن از فوریه ۲۰۰۹ و بحران اقتصادی جهان، تا کنون است.

درحالی که سال به پایان خود نزدیک می‌شود، سرمایه‌گذاران به دقت منتظر اعلام گزارشات اقتصادی بزرگ در هفته آینده هستند، که گزارش میزان تولیدات و اشتغال هم در این میان خواهند بود.

هفته‌ای که گذشت با بدترین سقوط تاریخ وال‌استریت در یک شب کریسمس، آغاز شد و حتی اس‌اندپی۵۰۰ را تا مرز محدوده تحمل تکنیکال خود پیش برد. اما در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه بازارهای وال‌استریت بعد از نوساناتی شدید توانستند بزرگترین سود درصدی شاخص‌های خود در طول بیش از یک دهه را به ثبت برسانند.

در معاملات دیشب اما به نظر می‌رسد که بازارها تثبیت شد و پایین‌ترین سطح قابل تجارت در آنها شکل گرفت.

حدود ۸ میلیارد سهام در جلسه معاملاتی دیروز دست به دست شد که از میانگین ۲۰ روزه ۹.۲ میلیارد سهم، کمتر است.