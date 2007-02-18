به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، پیکر حجت‌ الاسلام فردوسی پور پس ازتشییع ، در صحن مسجد جامع امام ‌خمینی (ره) فردوس در دل خاک آرام گرفت.

مرحوم فردوسی ‌پور در سال ‪ ۱۳۱۷‬در فردوس دیده به جهان گشود و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی در سال ‪ ۱۳۳۲‬بمنظور ادامه تحصیل به حوزه علمیه مشهد رفت و از محضر اساتید آن دوران بهره گرفت.

عمده کارهای ارتباطی امام راحل قبل از پیروزی انقلاب در پاریس توسط آن مرحوم انجام شد و از ابتدای پیروزی انقلاب در همه عرصه‌های انتظامی، سیاسی، قضایی و قانونگذاری و عضویت در مجلس خبرگان رهبری خدمات موثری به انقلاب کرد.



از مسئولیت های وی بعد از پیروزی انقلاب می ‌توان به سه دوره نمایندگی مجلس، سه دوره نمایندگی مردم خراسان در مجلس خبرگان، ریاست دیوان عدالت اداری، دادستان انتظامی قضات کشور، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد.