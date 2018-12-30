علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندی امروز نیز مقداری افزایش داشته و نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۷۱ هزارتومان تا ۷۲ هزارتومان رسیده است.

وی افزود: همچنین قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران بین ۶۵ هزارتومان تا ۶۶ هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود آن را به مصرف کننده عرضه می کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه برخی دلیل کمبود دام را قاچاق و برخی کاهش تولید عنوان می کنند، اضافه کرد: بحث قاچاق در این زمینه مطرح است، قاچاق دام با افزایش نرخ دلار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده است.

ملکی درباره اینکه قرار است شرکت پشتیبانی امور دام، دام زنده از کشور رومانی وارد کند، گفت: این موضوع مطرح شده، باید راهکارها بررسی و رایزنی ها انجام شود، همچنین بودجه مورد نظر تامین گردد به عبارتی باید بستر لازم برای انجام این کار فراهم شود تا دام وارد کنند.