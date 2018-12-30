به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح یکشنبه در حاشیه راهپیمایی مراسم ۹ دی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران به بررسی ابعاد حوادث سال ۸۸ پرداخت بابیان اینکه ۹دی نماد خیزش مردم انقلابی ایران در حمایت از ولایت‌فقیه است، تأکید کرد: ۹دی از دو جنبه دارای اهمیت است نخست اینکه بار دیگر مردم نشان دادند که با ولایتمداری و آرمان‌های انقلاب اسلامی همراه هستند و دوم اینکه بیگانگان متوجه شدند بار دیگر آرزوی براندازی در این نظام اسلامی را باید به گور ببرند.

وی بابیان اینکه امروز انقلاب در آستانه ۴۰سالگی چون درختی تناور است، ابراز کرد: فتنه‌ها و توطئه‌های مختلفی در این چهار دهه ایران اسلامی را تهدید کرده است اما همیشه به برکت خون شهدا، ولایت‌فقیه و حضور درصحنه مردم، انقلاب روزبه‌روز قوی‌تر شده است.

پشتیبانی مردم از انقلاب

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه مردم پشتیبان انقلاب هستند، تأکید کرد: مردم ایران اسلامی بارها و بارها نشان داده‌اند که در پشتیبانی از ولایت‌فقیه و انقلاب اسلامی همیشه آمادگی دارند.

شکری بابیان اینکه امروز دشمنان نیز از توطئه‌هایشان سودی نمی‌برند چراکه مردم ما درصحنه حضور دارند، بیان کرد: ۹ دی یک خیزش بود که نشان داد مردم ما در بزنگاه‌ها به میدان آمده و طومار تمام فتنه‌گران و براندازان داخلی و خارجی را در هم می‌پیچند.

وی بابیان اینکه نباید فکر کرد کار دشمنان با انقلاب اسلامی تمام‌شده است، بیان کرد: در طول چهار دهه انقلاب اسلامی دشمنان هرگز در فتنه‌انگیزی خسته نشده‌اند و لذا باید توجه داشت که همچنان فتنه‌های رنگارنگ دشمنان علیه نظام اسلامی محتمل است و لذا می‌بایست با هوشیاری و بصیرت، پشت سر ولایت‌فقیه زمان بایستیم و از انقلابمان دفاع کنیم.

انقلابی‌گری و ولایتمداری مردم ایران

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: یکی از ویژگی‌های بارز مردم ما انقلابی‌گری و ولایتمداری است که نشان داده‌اند در تمامی بزنگاه‌های انقلاب اسلامی بر آرمان‌های امام راحل(ره)، خون شهدا و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی می‌کنند لذا تا زمانی که این مردم درصحنه هستند، دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند کنند.

شکری خواستار توجه بیشتر تمام اقشار جامعه به تهدیدات دشمنان شد و گفت: باید از تمام ظرفیت‌هایمان برای مقابله با جنگ نرم و تهدیدات دشمنان بهره ببریم.

وی همچنین به مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی نیز اشاره کرد و بیان داشت: باید از تمام داشته‌هایمان شامل شبکه تبلیغی و روحانیان اعزامی و مستقر، طلاب، مبلغان، مداحان، شعرای آئینی و دینی، کانون‌های مساجد و دینی، تشکل‌ها و هیئات دینی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی و ده‌ها مورد دیگر برای حفاظت از ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده کنیم.