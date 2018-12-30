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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

فردا در سرای اهل قلم؛

کتاب «حضور ایران در جهان باستان» نقدوبررسی می شود

کتاب «حضور ایران در جهان باستان» نقدوبررسی می شود

نشست معرفی و بررسی کتاب «حضور ایران در جهان باستان» دوشنبه (۱۰دی ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حضور ایران در جهان باستان» دوشنبه (۱۰دی ماه) در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می شود.

در این نشست عسکر بهرامی، آرزو رسولی، روزبه زرین کوب،  سید اصغر محمودآبادی و سیروس نصرالله زاده  درباره کتاب «حضور ایران در جهان باستان» سخنرانی می کنند.

حضور «ایران در جهان باستان» نوشته سیداصغر محمودآبادی در ۲۶ فصل به بررسی تاریخ باستانی ایران از فرهنگ و تمدن عیلام تا روزگار ساسانیان پرداخته است.

نشست معرفی و بررسی کتاب «حضور ایران در جهان باستان»، دوشنبه دهم دی‌ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم به نشانی، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه همکف برگزار می‌شود.

کد مطلب 4499597
سارا فرجی

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