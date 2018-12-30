بررسی قصور فردی در حادثه اتوبوس دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با حضور در جمع دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ضمن ابراز تأسف از وقوع هفته گذشته این دانشگاه گفت: حادثه تلخی بودو پس از حادثه بنده نسبت به این قضیه ورود کردم و قرار شد بررسی شود که آیا این حادثه یک حادثه معمولی بوده و یا افرادی در این رابطه قصوری داشتند. متعاقب آن رئیس قوه قضائیه هم دستورات لازم را برای نظارت هرچه بهتر این ماجرا به بنده ابلاغ کرده اند.

وی با بیان اینکه یک سری اقدامات در رابطه با این پرونده انجام شده است، اظهار داشت: اگر اثبات شد که در این رابطه فرد یا افرادی نقش داشته اند، طبق قانون با آنان قطعاً برخورد می شود.

دادستان کل کشور خطاب به دانشجویان از آنها خواست که ضمن حفظ آرامش خود با انتخاب نماینده خواسته های دانشجویی خود را به وی اعلام کنند.

منتظری افزود: در حمایت از شما دانشجویان و تا زمانی که دلیل حادثه مشخص شود تا آخر ایستاده و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

یکی از دانشجویان خطاب به دادستان کل کشور گفت: شما به ما می گویید که آرامش خود را حفظ کنید وقتی یک مسئول دانشگاه، بی توجه به دانشجویان از جلوی آنها رد می شود، ما چگونه آرامش خود را حفظ کنیم. ما روز گذشته تجمع کردیم اما هیچ کدام از مسئولین دانشگاه به طور رسمی در جمع ما حضور نیافتند و حتی یک تسلیت خشک و خالی هم نگفتند. شما اولین کسی هستید که با ابراز احترام و تأسف در جمع ما حضور می یابید.

این دانشجو به نمایندگی از سایر دانشجویان خطاب به منتظری اظهار داشت: آقای دادستان اینها اتوبوس ها را دوباره حرکت دادند این در حالی است که چند اتوبوس را تمیز کرده، رنگ کردند و به ما اعلام کردند که اتوبوس ها عوض شده است. به خدا که دروغ می گویند و هیچ کس صدای ما را نمی شنود. شما به ما بگویید که آیا این اتوبوس ها نو هستند.

دادستان کل کشور در واکنش به سخنان این دانشجو تصریح کرد: من به شما قول پیگیری ابعاد مختلف ماجرا را می دهم. دادستان تهران را هم در این زمینه موظف کرده ام. ایشان هم با تشکیل پرونده بازپرسی را برای رسیدگی به ماجرا انتخاب کردند. اگر معلوم شود که شخصی مقصر است باید با تحقیقات این موضوع مشخص شود و براساس آنچه وظیفه ماست با آن برخورد می کنیم.

وی در رابطه با ایمن سازی اتوبوس ها هم خاطرنشان کرد: نکته بعدی که قطعا پیگیری می کنیم موضوع ایمن سازی چه از لحاظ جاده و چه از لحاظ اتوبوس ها است.

یکی دیگر از دانشجویان خطاب به دادستان کل کشور گفت: چرا مسئولان دانشگاه آزاد کوتاهی کردند؟

دادستان کل در واکنش به سخنان این دانشجو گفت: من قبل از اینکه با شخص آقای طهرانچی جلسه داشته باشم در جمع شما حضور یافتم. ساعاتی دیگر با مسئولان دانشگاه آزاد جلسه دارم و شما هم یک یا دو نماینده تعیین کرده تا با بنده در ارتباط باشد.