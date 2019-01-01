افتتاح ۴ پروژه حوزه شیلات و آبزیان در کرمانشاه

فرزاد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح چهار پروژه همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: ۲ پروژه در شهرستان پاوه به بهره‌برداری می‌رسد که یکی پرورش ماهیان سردابی و دیگری راه‌اندازی مرکز تکثیر پرورش ماهیان سردابی است.

وی افزود: به منظور افتتاح پروژه پرورش ماهی سردآبی ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی مصوب شده که برای هشت نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه بیان کرد: بیش از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای راه اندازی مرکز تکثیر پرورش ماهیان سردابی در شهرستان پاوه مصوب شده که برای ۶ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

وی عنوان کرد: همچنین پرورش ماهیان خاویاری در قفس در سد مخزنی شرکت بیستون پارس یکی دیگر از پروژه‌های افتتاحی است که برای هشت نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد کرد.

به گفته افضلی، با راه اندازی مرکز تکثیر میگو آب شیرین در شهرستان قصرشیرین نیز ۱۲ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: این اقدامات سبب افزایش ظرفیت تولید ماهی و ایجاد اشتغال‌زایی برای افراد خواهند شد.