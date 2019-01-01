مهلت پنج روزه قاضی موحد به اخلالگر نظام ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک مدیرخراسانی وکیل تیمور عامری (از متهمان به اخلال در نظام پولی و ارزی) خطاب به رئیس دادگاه گفت: ساعاتی پیش قربانعلی فرخ زاد متهم ردیف اول پرونده مدعی شد ۱۵۰ میلیون یورو را رفع تعهد کرده که اسناد آن در پرونده قید نشده است.

وی با بیان اینکه متهمان هر چه که تعهد کرده اند باید بپردازند، گفت: از دادگاه در این زمینه درخواست بررسی اسناد را داریم که قاضی موحد اعلام کرد ۵ روز دادگاه برای متهم به منظور رفع تعهدات بانکی مهلت می دهد.

وی با بیان اینکه در صورت رفع تعهدات بانکی قطعا در میزان مجازات متهمان تاثیر دارد گفت: بیشتر از این نمی توانیم مهلت دهیم چرا که بعد از آخرین دفاعیات از متهم مهلت کمی طبق قانون برای صدور حکم داریم.