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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

موافقت روحانی با انتشار اوراق مشارکت در طرح های بازآفرینی شهری

موافقت روحانی با انتشار اوراق مشارکت در طرح های بازآفرینی شهری

رئیس جمهور در پاسخ به درخواست و پیشنهاد مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برای انتشار اوراق مشارکت طرح‌های بازآفرینی شهری دستور موافقت را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران، با اعلام این خبر اظهار کرد: شهردار تهران و ۱۴ کلانشهرکشور با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار انتشار اوراق مشارکت در طرح های «بازآفرینی شهری» به منظور تامین منابع اجرایی زیر ساخت طرح های نوسازی و بهسازی شهری و تامین هزینه سرانه های خدمات عمومی توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی شدند.

مرادی در خصوص محتوای نامه ی شهرداران اظهار داشت: مجمع شهرداران کلانشهرها در این نامه از رئیس جمهور درخواست کردند در تبصره (۵) لایحه بودجه که به موجب آن به شهرداریها اجازه انتشار اوراق مشارکت جهت طرح‌های «قطار شهری و حمل و نقل عمومی» داده شده، «طرح های بازآفرینی شهری» نیز اضافه شود که رئیس جمهور نیز طی صدور دستوری با این درخواست موافقت کرد.

وی در ادامه افزود: مجمع شهرداران کلانشهرها همچنین طی نامه ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار تنفیذ احکام قانون بودجه سال ۹۷ در لایحه ی بودجه سال ۹۸ شدند.

در این نامه شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به  اقدامات مؤثر دولت در سالهای اخیر، برای حمایت و کمک به اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری به منظور اجرای طرح‌های توسعه شهری از قبیل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، بازآفرینی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مدیریت پسماند، تجهیز سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی و ... از طریق ظرفیت سازی در لایحه بودجه سالانه کل کشور، که در این ارتباط در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نیز احکام مؤثری پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،  خواستار  استمرار  و تنفیذ احکام مورد اشاره در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در جهت افزایش کارآمدی شهرداریها و جلب رضایتمندی شهروندان، ضروری  و مورد درخواست شهرداران شدند.

کد مطلب 4501733

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