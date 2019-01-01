موافقت روحانی با انتشار اوراق مشارکت در طرح های بازآفرینی شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران، با اعلام این خبر اظهار کرد: شهردار تهران و ۱۴ کلانشهرکشور با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار انتشار اوراق مشارکت در طرح های «بازآفرینی شهری» به منظور تامین منابع اجرایی زیر ساخت طرح های نوسازی و بهسازی شهری و تامین هزینه سرانه های خدمات عمومی توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی شدند.

مرادی در خصوص محتوای نامه ی شهرداران اظهار داشت: مجمع شهرداران کلانشهرها در این نامه از رئیس جمهور درخواست کردند در تبصره (۵) لایحه بودجه که به موجب آن به شهرداریها اجازه انتشار اوراق مشارکت جهت طرح‌های «قطار شهری و حمل و نقل عمومی» داده شده، «طرح های بازآفرینی شهری» نیز اضافه شود که رئیس جمهور نیز طی صدور دستوری با این درخواست موافقت کرد.

وی در ادامه افزود: مجمع شهرداران کلانشهرها همچنین طی نامه ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار تنفیذ احکام قانون بودجه سال ۹۷ در لایحه ی بودجه سال ۹۸ شدند.

در این نامه شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به اقدامات مؤثر دولت در سالهای اخیر، برای حمایت و کمک به اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری به منظور اجرای طرح‌های توسعه شهری از قبیل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، بازآفرینی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مدیریت پسماند، تجهیز سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی و ... از طریق ظرفیت سازی در لایحه بودجه سالانه کل کشور، که در این ارتباط در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نیز احکام مؤثری پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خواستار استمرار و تنفیذ احکام مورد اشاره در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در جهت افزایش کارآمدی شهرداریها و جلب رضایتمندی شهروندان، ضروری و مورد درخواست شهرداران شدند.