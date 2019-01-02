بخش خصوصی تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه سه شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از این جلسه به‌عنوان یکی از جلسات مهم و تاثیرگذار در استان یاد کرد و با بیان اینکه انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند، افزود: آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این است که خروجی چنین جلساتی باید منتج به نتیجه‌گیری عملی شده و بخش‌های مهم جامعه را در بر گرفته و بتواند مشکلات کشور را از پیش رو بردارد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی نباید اجازه دهد از بیرون به آن‌ها فشار وارد کرده و بر تصمیم‌گیری این بخش تاثیر بگذارد.

حقیقی با اشاره به اینکه امیدواریم مشکلاتی که برای نظام‌مهندسی ساختمان به‌وجود آمده است، با ارائه راهکارهای عملی و علمی و نیز اعمال نظارت‌ها مرتفع شده و در سطح کشور نیز شاهد پیگیری مصوبات و آیین‌نامه‌ها در این زمینه باشیم، ادامه داد: ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که عموم مردم با آن سر و کار دارند، به همین خاطر معتقدیم نباید موضوع نظارت بر نحوه ساخت و سازها در کشور سبک شمرده شود، چراکه بارها عواقب چنین اقداماتی را در ادوار گذشته دیده‌ایم و این موضوع نباید تکرار شود.

استاندار زنجان در ادامه از قانون سخت و زیان‌آور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حال حاضر یاد کرد و با اشاره به اینکه در این خصوص رایزنی‌هایی با وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی انجام شده تا تفویض اختیارهایی به استان‌ داده شود، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تا زمانی که این تفویض اختیارها صورت نگرفته، موضوع قانون سخت و زیان‌آور باید به درستی اجرا شود، به همین خاطر ابتدا به ساکن نیاز به تشکیل کمیته‌ای متشکل از پنج نفر( معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، مدیرکل تامین‌اجتماعی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و رئیس اتاق بازرگانی) داریم.