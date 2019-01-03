ایجاد سامانه صدور الکترونیکی پروانه موسسات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مشکینی، در نشست با روسای صدور پروانه موسسات پزشکی سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه ایجاد سامانه صدور پروانه ها در راستای ارائه خدمات به شیوه دولت الکترونیک است، گفت: با راه اندازی سامانه صدور پروانه ها، طی سه سال گذشته، دستاوردهای مهمی با همراهی دانشگاه های علوم پزشکی، به منظور تسریع و تسهیل دسترسی، ایجاد وحدت رویه، شفافیت و ساماندهی ایجاد و ابزار نظارتی قوی برای وزارت بهداشت فراهم شده است.

وی افزود: سامانه صدور پروانه ها با وجود تنوع در فرایندهای تعریف شده و پیچیدگی های زیاد دارای دقت و امنیت بسیار بالا بوده و به صورت مداوم در حال به روزرسانی است. در آن سعی شده تا حد ممکن فرآیندها تسهیل شود.

معاون دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه این سامانه ابزار نظارتی مهمی بر نحوه صدور پروانه های بهره برداری و موافقت اصولی بیمارستان ها و فعالیت های مسئولین فنی، عملکرد کمیسیون ماده 20 به عنوان نهاد قانونی مستقر در دانشگاه ها و وزارت بهداشت است، تصریح کرد: از موارد تازه ای که به این سامانه افزوده شده، فرآیند تعویض پروانه های قدیمی، فرآیند صدور پروانه تبدیل بخش رادیولوژی به تصویر برداری، ایجاد زمینه صدور پروانه پزشکی بازساختی و سلول درمانی و بازتوانی قلبی عروقی و نیز موسسه و بخش پزشکی ورزشی بوده است.

مشکینی خاطرنشان کرد: تاکید اداره صدور پروانه های دفتر و نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان به دانشگاه ها بر مواردی چون عدم سطح بندی سلیقه ای در موسساتی است که برای آنها سطح بندی دیده نشده است، همچنین عدم رفت و آمد بیش از حد درخواست ها بین کارشناس و متقاضی، عدم ارسال درخواست ناقص به وزارت بهداشت و نیز عدم ارجاع ارباب رجوع به وزارت جهت پیگیری درخواست ها است.

وی تاکید کرد: دانشگاه ها موظف هستند از امکانات ایجاد شده در این سامانه استفاده کرده و در صورت نیاز به تسهیلات خاص در سامانه، پیشنهادات خود را به دفتر صدور پروانه وزارت بهداشت اعلام کنند. همچنین یک سامانه پشتیبان نیز برای حل مشکلات نرم افزاری و کاربری راه اندازی شده است.