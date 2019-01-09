نمی توانیم به بیمار بگوییم تحریم هستیم/راهکارهای تامین دارو

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی آثار تحریم بر حق سلامت مردم ایران، با حضور تنی چند از حقوقدانان، فعالان مدنی حوزه سلامت و مدیران وزارت بهداشت، شامگاه سه شنبه به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، برگزار شد.
احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر در موضوع تحریمها فقط با آمریکا طرف هستیم، گفت: آمریکاییها دروغ میگویند که دارو تحریم نیست.
وی با اشاره به حضور شرکت های بین المللی دارویی در ایران، افزود: متاسفانه بانکها به شکلی تحریم شده اند که نمیتوانند پول را منتقل کنند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با تاکید بر این نکته که حقوقدانها باید کمک کنند تا برای تحریم قانون تدوین شود، گفت: نمیتوانیم همان طور صبر کنیم و بعد بگوییم که بیمار فوت کرد، بلکه باید کاری انجام بدهیم.
وی افزود: تاسف خوردن فایده ای ندارد، باید اروپاییها را پشت میز بیاوریم.
قویدل گفت: همه ما از حمایت کانون وکلای دادگستری استقبال میکنیم، زیرا باید زبان انجمنها و کانونهای پزشکی به شکل حقوقی تبدیل شود.
در ادامه این نشست حقوقی، حجت الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران ای بی، با بیان این مطلب که بسیاری از موضوعات به آمریکا مربوط نیست و در بسیاری از جاها خودمان به تحریم دامن میزنیم، گفت: شاید اگر فرزند من ای بی نداشت، مثل خیلیهای دیگر دعا میکردم. الان پای این کار ایستادم چون خودم درد دارم.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما میخواهیم اگر در خانوادهای کسی بیمار شد، دردی جز درد بیماری نداشته باشد، اما آیا به این موضوع عمل میکنیم.
هاشمی گلپایگانی تاکید کرد: وزیر سابق بهداشت ۳۶ دوره پانسمانها را رایگان در اختیار بیماران ای بی قرار داد، حالا چرا کاری کردیم که استعفا دهد.
مدیرعامل خانه بیماران ای بی، گفت: بیماران ای بی از اردیبهشت امسال پانسمان ندارند و نمیتوانیم به این بیماران بگوییم که تحریم هستیم.
محمود هادی پور دهشال نماینده بیماران تالاسمی، با عنوان این مطلب که تحریم کننده به سمت تحریم میرود تا نتایج بهتری بگیرد، افزود: اصل تحریم بر مبنای فشار قرار میگیرد و پادزهر آن استقامت است. باید تعریف استقامت را در نظام سلامت ایجاد کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد: کشور تحریم کننده به نقاط ضعف تحریم شونده توجه میکند و این نقاط ضعف دست مایه فشار قرار میگیرد.
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