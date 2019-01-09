نمی توانیم به بیمار بگوییم تحریم هستیم/راهکارهای تامین دارو

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی آثار تحریم بر حق سلامت مردم ایران، با حضور تنی چند از حقوقدانان، فعالان مدنی حوزه سلامت و مدیران وزارت بهداشت، شامگاه سه شنبه به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، برگزار شد.

احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر ‏در موضوع تحریم‌ها فقط با آمریکا طرف هستیم، گفت: آمریکایی‌ها ‏دروغ می‌گویند که دارو تحریم نیست.

وی با اشاره به حضور شرکت های بین المللی دارویی در ایران، افزود: متاسفانه بانک‌ها به شکلی تحریم شده اند که نمی‌توانند پول را منتقل کنند.‏

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با تاکید بر این نکته که حقوقدان‌ها باید کمک کنند تا برای تحریم قانون تدوین شود، گفت: نمی‌توانیم همان طور صبر ‏کنیم و بعد بگوییم که بیمار فوت کرد، بلکه باید کاری انجام بدهیم.‏

وی افزود: تاسف خوردن فایده ای ندارد، باید ‏اروپایی‌ها را پشت میز بیاوریم.

قویدل گفت: همه ما از حمایت کانون وکلای دادگستری استقبال می‌کنیم، زیرا باید زبان انجمن‌ها و کانون‌های پزشکی به شکل حقوقی ‏تبدیل شود.‏

در ادامه این نشست حقوقی، حجت الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران ای بی، با بیان این مطلب که بسیاری از موضوعات ‏به آمریکا مربوط نیست و در بسیاری از جاها خودمان به تحریم دامن می‌زنیم، گفت: شاید اگر فرزند من ای بی نداشت، مثل خیلی‌های دیگر دعا می‌کردم. الان پای این کار ایستادم چون خودم درد دارم.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما می‌خواهیم اگر در خانواده‌ای کسی بیمار شد، دردی جز درد بیماری نداشته باشد، اما ‏آیا به این موضوع عمل می‌کنیم.

هاشمی گلپایگانی تاکید کرد: وزیر سابق بهداشت ۳۶ دوره پانسمان‌ها ‏را رایگان در اختیار بیماران ای بی قرار داد، حالا چرا کاری کردیم که استعفا دهد.

مدیرعامل خانه بیماران ای بی، گفت: بیماران ای بی از اردیبهشت امسال پانسمان ندارند و نمی‌توانیم به این بیماران ‏بگوییم که تحریم هستیم.‏

محمود هادی پور دهشال نماینده بیماران تالاسمی، با عنوان این مطلب که تحریم کننده به سمت تحریم می‌رود تا نتایج بهتری بگیرد، افزود: اصل تحریم بر مبنای فشار قرار می‌گیرد و پادزهر آن استقامت است. باید تعریف استقامت را در ‏نظام سلامت ایجاد کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: کشور تحریم کننده به نقاط ضعف تحریم شونده توجه می‌کند و این نقاط ضعف دست مایه فشار قرار می‌گیرد.