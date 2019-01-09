فضای مجازی را مدیریت نکنیم وضعمان بدتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری، در جلسه بررسی تهدیدات حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: هیچ کشوری اجازه نمیدهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکهها و کانالها به معنای چشم پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل میکند، آسیبهایی است که متوجه جامعه میشود.
وی هدف از این جلسه را عمدتا در ارتباط با مسایل فرهنگی عنوان کرد و گفت: همه میدانیم دشمن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی از راههای گوناگون ورود پیدا کرده و میکند و از جمله راههای ورود مسایل فرهنگی جامعه است.
منتظری ادامه داد: وظیفه همه ما در نظام جمهوری اسلامی چه در دستگاههای فرهنگی و چه در دستگاههای دیگر که به نحوی از آنجا هدایت مسایل فرهنگی را بر عهده دارند این است که به این موضوعات توجه جدی داشته باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضا از جهت جرایمی که در حوزه فرهنگی شکل میگیرد وظیفه دارد که به این قبیل پروندهها رسیدگی کند.
وی به نقش قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: از منظر حقوق عامه باید دادستانها به حقوق مردم توجه داشته و در مسائل فرهنگی در جایی که اقتضا میکند، ورود کنند.
دادستان کل کشور به تعریفی از شبیخون فرهنگی پرداخت و گفت: شبیخون فرهنگی عبارت است از هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و فرهنگی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف اینکه افکار جامعه را متلاشی کند.
وی ادامه داد: خاستگاه اصلی وجود انقلاب اسلامی و تحقق نظام جمهوری، اعتقاد و ایمان مردم به احکام نورانی اسلام بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: با رهبری امام راحل مردم رای قاطع بالای ٩٨ درصد به نظام جمهوری اسلامی دادند. اکنون محورهای اصلی این نظام مشخص است و از روز تحققش با انواع دشمنیهای دشمنان مواجه بوده است.
وی بیان کرد: خمیر مایه اصلی که قوام نظام بر آن استوار است اعتقاد راسخ مردم به احکام دینی بوده است و خاستگاه این نظام گرایشهای دینی مردم است.
دادستان کل کشور ادامه داد: جنگ نظامی و توطئههای دشمنان با شکستهای پی در پی مواجه شد و لذا شبیخون فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزارها را در این راستا بکار گرفتند.
وی بیان داشت: دشمن اعتقادات مردم و افکار اسلام گرایانه مردم را هدف قرار داده است، لذا وظیفه مسئولین است که متناسب با تلاش دشمن ابزارهای لازم را بکار گیرند؛ ولی متاسفانه در درون کشور ابزار و امکاناتی که میتوانیم در کشور علیه شبیخون فرهنگی دشمن به کار گیریم آنگونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است، نیست.
دادستان کل کشور مقابله با شبیخون فرهنگی را امری سخت و ظریف دانست و گفت: باید متناسب با ابزار دشمن ما نیز ابزارهای لازم را بکارگیریم.
منتظری خاطرنشان کرد: لازمه مقابله با دشمنی که مجهز به موشک است این است که خودمان را مجهز به موشک کنیم و باید دید که تاکتیکهای دشمن چیست و از آنها استفاده کرده و فراتر از تاکتیکهای دشمن حرکت کنیم. در حوزه فرهنگی هم همینطور است.
وی تصریح کرد: مسئولان فرهنگی، رسانهها، هنرمندان، آموزش و پرورش، صدا وسیما و هرکسی که دست اندرکار مسایل فرهنگی است باید ضعفهای موجود را برطرف کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به حادثه سیرجان و اینکه فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است، گفت: اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. البته باید از این فناوری روز استفاده کرد، ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟
وی گفت: تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیلتر برخی فضاهایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح میکنیم، عدهای از رسانهها و بخشهای مختلف ما را متهم میکنند که قوه قضاییه نمیخواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است، هیچ کشوری اجازه نمیدهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکهها و کانالها به معنای چشم پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل میکند، آسیبهایی است که متوجه جامعه میشود.
منتظری بیان داشت: نباید اجازه دهیم در دستگاههای فرهنگی جرایمی شکل گیرد که بخواهیم برخورد کنیم و در مقابله با تهاجم فرهنگی هم افزایی و همکاری با دستگاه ها، لازم است.
وی افزود: دستگاه قضائی به دنبال این نیست که با مسائل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته باشد و عمدتا تلاشمان این است که مسایل فرهنگی را با تعامل حل کند. دادستان کل کشور از هنرمندان خواست خطوط قرمز و حدود الهی را رعایت کنند.
منتظری گفت: اگر کسی بخواهد مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه قضائی است که برخورد کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باید شبکههای اجتماعی مدیریت شوند اگر از لحاظ فنی میشود کاری کرد که شبکههای احتماعی خارجی به مردم آسیب نزند این کار را انجام دهند، نباید به جامعه آدرس غلط داد دستگاه قضایی به دنبال محروم کردن مردم نیست و باید سالم سازی شود و دولت امکانات را در اختیار قرار دهد تا فضای مجازی سالم مورد توجه قرار گیرد.
منتظری در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه رسیدگی به پرونده حادثه در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بعد از دیدار با مسئولان دانشگاه آزاد جلساتی برگزار شد و کسانی که در این حادثه ورود کرده بودند نظرات خود را ارائه کردند.بخشی از کارهای قضایی انجامشده و در حال آمادهسازی برای ارائه به دادگاه است اما در رابطه با بخشی هم منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که صحبتهایی در خصوص مسدودسازی اینستاگرام شده است آیا این اقدام میشود گفت: فیلترینگ حساس و مهم است.ما باید معنی فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم.
وی ادامه داد: چرا آن روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد مسئولین این را جدی نگرفتند و دنبال این اقدام رفتند؟ وقتی میبینیم که جوانان قدرتمند هستند آنهم در عرصههای مختلف از قدرت آنها استفاده نمیکنیم؟ آیا اینها نمیتوانند برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنند؟ ما میگوییم میشود و اینها توان وجود دارد. باید ابزار و امکانات و حمایت همهجانبه در اختیارشان باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمیشود.
دادستان کل تصریح کرد: ما میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمیشود این شورا با ریاست رئیسجمهور تشکیل جلسه میدهد پس چرا اجرا نمیشود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاههای دیگر عدم اجرای همین مصوبات است.ما بررسیهای دقیق کردیم هنوز مصوبات اجرا نشده است و بحث این شبکههای گرامدار بحث انحرافی است و بحث اصلی باید سالمسازی فضای مجازی باشد.
وی ادامه داد: برخی از آدمهای مریض احوال تا حرف از سالمسازی فضای مجازی و فیلترینگ میزنیم میگویند میخواهیم مثل صد سال قبل زندگی کنیم در صورتیکه ما دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم بلکه دنبال سالمسازی هستیم. دولت باید تمام امکانات خود را به میدان بیاورد تا همه مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.
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