عذرخواهی نویسنده «کتاب سبز» از مسلمانان/ توییتی که دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نیک والهلونگا فیلمنامهنویس «کتاب سبز» برای پست توییتی عذرخواهی کرده که در آن از یک روایت ردشده محافظهکاران که مدعی بود مسلمانان آمریکایی بعد از یازده سپتامبر مشغول شادی بودند، حمایت کرد.
وی اکنون با صدور بیانیهای اعلام کرده که قصد عذرخواهی دارد و افزوده است: من همه عمرم را برای این تلاش کردم که داستان غلبه بر تفاوتها و پیدا کردن زمینههای مشترک را به صحنه بیاورم و از همه کسانی که به نوعی با «کتاب سبز» در ارتباط هستند عذرخواهی میکنم. به ویژه عمیقانه از ماهرشالا علی مهربان و درخشان و همه گروه مسلمانی که با صحبتم ناراحتشان کردم، عذر میخواهم.
وی افزوده است: «کتاب سبز» درباره عشق، پذیرش و غلبه بر موانع است؛ و من هم بهتر خواهم شد.
وی به دنبال انتشار این اطلاعیه، توییت خود را که چهارشنبه منتشر کرده بود، حذف کرد.
بلافاصله یکی از تهیهکنندگان این فیلم نیز بیانیهای منتشر کرد و در آن ابراز داشت که توییت فیلمنامهنویس فیلم را توهینآمیز، خطرناک و مخالف ارزشهای فیلم و تهیهکنندگانش میداند.
مضمون این توییت اول بار از سوی ترامپ در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود. وی گفته بود شاهد شادی مسلمانان با فروریختن برجهای دوقلو بوده است. اما این سخنان آن زمان با مخالفت زیادی روبه رو شد.
فیلمنامه والهلونگا برمبنای تجربیات پدرش که در این فیلم ویگو مورتنسن نقش او را بازی کرده ساخته شده است. او در دهه ۱۹۶۰ راننده پیانیست دکتر دان شرلی با بازی علی بود و این دو در یک تور در جنوب آمریکا شرکت کرده بودند.
از آنجا که شرلی میدانست نمیتواند انتظار داشته باشد در تمام نقاط این کشور امنیت وجود داشته باشد، رانندهای سفیدپوست استخدام کرد که در یک باشگاه شبانه فعالیت و علاقه زیادی هم به استفاده از خشونت داشت. اختلاف نظر این دو ماجراهای مختلفی را در طول داستان رقم میزند.
البته خانواده دان شرلی به فیلم اعتراض کردند و بخشی از مسایل آن را واقعی ندانستند.
این فیلم که ساخته پیتر فارلی است، هفته پیش در مراسم گلدن گلوب موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال، بهترین فیلمنامه و نقش مکمل مرد برای علی شد.
